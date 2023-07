Egy 68 éves asszony halt meg a tolnai tömegbalesetben. Egy sofőr az út szélén álló, lerobbant kocsit akarta kikerülni, amikor

először egy nyergesvontatónak ütközött, majd az utána érkező kocsit is letarolta, amelyben az áldozat is ült.

Hatan sérültek meg, három mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre - számolt be róla a Tények. A vétkes sofőrt életveszélyes állapotban vitték kórházba, de egy anya és kisgyereke is megsérültek.