Less be a Kozma utcai börtön konyhájába: ez a rabok kedvenc étele

A börtönök világát a mai napig rejtély övezi: érthető okokból az átlagember ritkán nyer betekintést abba, mi zajlik a rácsok mögött, milyen szabályok vonatkoznak az elítéltekre, milyen napirend szerint élik az életüket – és bizony az erőviszonyokat is jobban ismerjük az amerikai filmekből, mint a valóságból.

Most beleshetünk a Kozma utcai börtön falai mögé Fotó: Mindmegette

Most azonban a Mindmegette stábja fellebbenti a fátylat a börtönélet egyik nem épp elhanyagolható szegletéről, a mindennapos táplálkozásról. A Kozma utcában készült videójukból kiderül, 1300-1400 főre főznek, szárnyasokból naponta 100-120 kilót, száraztésztából 140-150 kilót, burgonyából pedig akár 400-500 kilót is feldolgoznak egy nap. Felvágottakból egy reggelihez 100 kiló is elfogy. A szakácsok jellemzően húszféle diéta szerint készítik az ételeket a börtönkonyhán.

A videóból az is kiderül: a rabok kedvencei jellemzően az egytálételek, valamint az édességek, az édes fogások, a legkevésbé kedvelteknek pedig a különböző főzelékek számítanak.