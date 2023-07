Karácsony pénzmosási botrányáról kérdezi a 99 Mozgalom tagjait Hollik István

– Mivel Karácsony Gergely főpolgármester nem tud és nem akar a 99 Mozgalom adománygyűjtő ládája kapcsán megfogalmazott kérdésekre válaszolni, ezért a Fidesz a mozgalom alapítóihoz fordul – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában. Hollik István jelezte, hogy miután a baloldal kampányfinanszírozási ügyéről szóló titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra került, Karácsony Gergely azzal állt elő, hogy a miniszterelnök-jelöltségét támogató 99 Mozgalomhoz zárt adománygyűjtő ládákon keresztül jutott el az az 506 millió forint, amit párttársa, Perjés Gábor fizetett be a mozgalom számlájára készpénzben, nagyrészt külföldi valutában.

A kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy az egyesület azért jött létre, hogy a főpolgármester előválasztási kampányát támogassa, és Karácsony Gergelynek azóta sem sikerült érdemi magyarázatot adni arról a pénzmosási botrányról, amibe belekeveredett. Hozzátette, hogy egy interjúban a főpolgármester nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy miért azután érkezett az egyesület számlájára több mint 450 millió forint, hogy ő már visszalépett az előválasztáson, a riporter kérdésére pedig csak annyit mondott: „hát azt nem tudom, hogy ez időben hogyan néz ki”.

Tehát teljesen világos, hogy Karácsony Gergely nem tud és nem akar arra az egyszerű kérdésre választ adni, hogyan lehetséges az, hogy 450 millió forintot azután fizetnek be, hogy ő már visszalépett. Felháborító, hogy mennyire hülyének nézi a dollárbaloldal a magyarokat

– emelte ki Hollik István.

– Ezért a 99 Mozgalom alapítóit – Alföldi Róbert színészt, Balázs Péter közgazdászt, Bod Péter Ákost, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökét, Hajós András szociológust, Mellár Tamás közgazdászt, országgyűlési képviselőt és Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét – szeretné megkérdezni a Fidesz, hogy tudtak-e arról, hogy több száz millió forint készpénz vándorolt az egyesület számlájára, illetve, hogy ezek a pénzek mind a Gyurcsány–Bajnaihoz köthető DatAdat céghez kerültek-e, és tudnak-e valamit arról, hogy ezek a pénzek honnan származnak – fogalmazott a Fidesz politikusa.

Karácsony Gergely kínos, zavarodott magyarázkodásai továbbra sem adnak hiteles választ a 99 Mozgalom félmilliárdos kampánypénzének eredetére, sőt erősítik a gyanút, hogy takargatnivalójuk van. Egy videóinterjúban a főpolgármester gyakorlatilag elismerte, hogy hónapokkal az előválasztási kampánya lezárulta után, 2022 tavaszán érkezett az 506 millió forint nagy része a mozgalom számlájára, ami felveti a gyanút, hogy nem az eredeti célra és nem közadakozásból gyűjtötték össze a tetemes mennyiségű pénzt.

Rendkívül kínos, ellentmondásokkal tarkított magyarázkodást adott elő Karácsony Gergely az Index és az ATV közös műsorának adott csütörtöki interjúban, amikor a félmilliárdos kampánypénz eredetéről faggatták. A főpolgármester helyenként csak hebegett-habogott, láthatóan zavarodott volt, holott a műsorvezető kézenfekvő, egyszerű kérdéseket tett fel neki.

Ismert, hogy a Karácsony Gergely fémjelzett 99 Mozgalomhoz a főpolgármester előválasztási kampányába rejtélyes módon, eddig ismeretlen forrásból 506 millió forint érkezett. A dollárbaloldal újabb botrányára akkor derült fény, miután Nemzeti Információs Központ feloldotta a 2022-es magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásával kapcsolatos titkosszolgálati jelentés titkos minősítését. A számos kérdést felvető ügyben van két igazán gyanús körülmény, ami miatt erős a gyanú, hogy jogszerűtlen módon, és nem feltétlen a Karácsonyék által deklarált célra érkezett a tetemes pénzösszeg.

1.: Az 506 millió forint jelentős része nem forintban, hanem euróban és angol fontban gyűlt össze.

2.: A támogatási összeg döntő hányadát jóval a 2021 őszi előválasztási kampány lezárulta után, 2022 tavaszán fizették be a 99 Mozgalom bankszámlájára, 19 részletben.

Eddig Karácsonyék azzal a magyarázattal álltak elő, hogy adománygyűjtő dobozokban szedték össze a félmilliárd forintot, úgynevezett mikroadományozók jóvoltából. Arról is beszéltek, hogy anonim gyűjtés történt, vagyis név megjelölése nélkül bárki adakozhatott Karácsony Gergely előválasztási kampányára, amely végül sikertelenül zárult, hiszen, mint emlékezetes, a főpolgármester az utolsó pillanatban visszalépett Márki-Zay Péter javára a miniszterelnök-jelölti versengésben.

Arra nem volt eddig semmilyen válaszuk, hogy miért 2022 tavaszán, tehát jóval Karácsony kampányának lezárta után fizették be az 506 millió forint nagyobb részét.

Az interjúban a kérdező, Rónai Egon is tisztázni próbálta a rejtélyes és meglehetősen furcsa körülményeket, ezért többször is feltette az előbb említett kérdést. Karácsony Gergely elsőre azt felelte: „van az adománygyűjtés, és az, hogy ezeket a számlákat mikor kellett kiegyenlíteni, a kettő nem ugyanaz. Ez egy viszonylag turbulens politikai időszak volt és gyorsan lezajlott, tehát ezek az adományok az én kampányomra érkeztek” – magyarázkodott a főpolgármester.

Ezt követően arról beszélt Karácsony, hogy a félmilliárdos összeget adománygyűjtő rendezvényeken kalapozták össze, amelyeken személyesen nem is vett részt, mert nem akarta tudni, kik támogatják. Ezen a ponton érdekes egy pillanatra megállni, mert ha Karácsony igazat mondott a műsorban, az azt jelenti, hogy a pénzt 2021 őszén, a kampány során gyűjtötték össze. Ezzel szemben tény, hogy az összeg nagyobb részét – mintegy háromszázmillió forintot – a főpolgármester embere, Perjés Gábor csak hónapokkal később fizette be a mozgalom számlájára.

A műsorvezető kételyeit sem sikerült eloszlatni, mert feltette az újabb kérdést: „El tudja képzelni, hogy valaki úgy adott pénzt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányára, hogy ön már nem volt miniszterelnök-jelölt?” Ekkor zökkent ki a szerepéből az addig sem túlságosan magabiztos főpolgármester. Másodpercekig csak kereste a szavakat, majd hebegve-habogva azt mondta: „…az, azt nem tudom, hogy ez időben hogyan néz ki, tehát…”

Ekkor Rónai megkímélve a teljesen „szétesett” Karácsonyt a további kínos magyarázkodástól, közbevetette, hogy talán meg kellene szólalnia Perjés Gábornak is az ügyben. Erre a főpolgármester – az előző jelenetet tekintve komikus módon – azt mondta, hogy

Perjés kevésbé viseli jól az ilyen médiaszerepléseket.

Később, némi kitérővel a műsorvezető visszatért egy kérdés erejéig a félmilliárdos kampánypénzre, azt tudakolta, hogy maradt-e még abból az összegből, ami akkor érkezett a 99 Mozgalomhoz, amikor már nem is volt választási kampány. Karácsony ekkor is zavarba jött, előbb értetlenkedett, mondván, hogy nem tudja, mire gondol Rónai, majd, amikor még konkrétabban megismételte a kérdést, miszerint „2022 tavaszán még érkezett egy csomó pénz a számlára”, a főpolgármester azt felelte, ezt azért kapták, hogy kifizessék a kampányban lévő adósságaikat.

Ez a kijelentés egyértelműen cáfolja Karácsonyék korábbi magyarázkodását, amely arról szólt, hogy a kampány során gyűjtötték össze az 506 millió forintot. Ha viszont ez igaz, akkor az vet fel kérdéseket, hogy miért hónapokkal később fizette be Perjés Gábor a mozgalom számlájára.

De nem csak az adománygyűjtés időszakának meghatározásával vannak hitelességi problémák. Ez az állítás, ami a műsorban többször elhangzott, és amit Karácsony a válaszaival megerősített, amely szerint a legnagyobb összeg 2022 tavaszán érkezett, magát az adománygyűjtésről szóló magyarázatot is erősen kétségessé teszi, hiszen akkor már régóta nem zajlott gyűjtés, de nem is életszerű, hogy magánszemélyek, szimpatizánsok utólag adnának százmilliókat egy régen lezárult kampányra.

Az interjúból az a kép rajzolódik ki, hogy Karácsony Gergely előválasztási kampánya csak a fedősztori lehet, valójában ez a félmilliárdos támogatás is része annak a dotációnak, amire korábban már fény derült, és amelynek során a dollárbaloldal 4 milliárd forintnak megfelelő pénzt kapott, döntően a tengeren túlról. De mindenképpen tisztázásra vár sok gyanús körülmény a Kilencvenkilenc Mozgalom 506 milliós kampánypénzével kapcsolatban is, hiszen többek között a pénzmosás gyanúját is felvetik a történtek.

A Magyar Nemzet pedig arról értesült nemrég, hogy az ügyben eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, miután Tényi István feljelentést tett költségvetési csalás gyanújával.