Harcot hirdettek a Balatonon, elég volt az életveszélyes tárgyakból - Videó

A balatoni hatóságok harcot hirdettek az olyan illegális horgászkarók ellen, amelyek nemcsak a fürdőzők számára veszélyesek, hanem komoly károkat tudnak okozni a hajókban is. Először egy 6 kilométeres partszakaszt vizsgáltak Vonyarcvashegy és Gyenesdiás között, ahol több mint száz engedély nélkül elhelyezett veszélyes cölöpöt és egyéb műtárgyat emeltek ki a vízből.

Fotó: Bors

A főszezonban nincs annál fontosabb, mint a vízbiztonság. A fürdőzők és vízi közlekedés biztonsága

- hangsúlyozta Gál Lajos polgármester a Keszthelyi Televíziónak.

Ezeket főként baleset-megelőzési szempontból kell megszüntetni, korábban tragédia is történt abból, hogy a víz alatt nem látszódó horgászkaróba beleesett valaki. Ezért most a polgárőrök is bekapcsolódtak a munkába.

Közös megállapodást tudtunk kötni a Vízüggyel, hiszen ők a mederkezelő, nekik van jogosultságuk a törvény szerint eltávolítani ezeket az élet- és balesetveszélyes karókat

- mondta el Kerekes Péter a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke.

A munka nem áll meg, pár hét múlva az engedéllyel nem rendelkező stégeket kutatják fel. A szakemberek célja, hogy év végére a kijelölt partszakaszt teljesen megtisztítsák ezektől az építményektől.