Gulyás Gergely: Letörjük az inflációt

A hagyományoktól némileg eltérve a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár érkezett a kancelláriaminiszter partnereként a csütörtöki Kormányinfóra. Gulyás Gergely a Kormányinfó elején elmondta, a sok rossz hír mellett egy jó érkezett Brüsszelből.

Véleménye szerint az elosztási mechanizmus migránsgettókat fog eredményezni. A jó hír az, hogy a V4-ek, illetve Németország és Hollandia elérte, hogy ne gyorsított eljárásban tárgyaljon az Európai Parlament és a Tanács a kötelező migránskvótáról. A cél továbbra is a kötelező migránskvóták megakadályozása. Az asztalon lévő terv nem tartalmaz hatékony határvédelmet, és nincs garancia, hogy az EU határain kívül tudunk eljárásokat lefolytatni a menekültekkel szemben. Ráadásul Magyarország eddig több mint 650 milliárd forintot költött határvédelemre, ennek kevesebb mint 1 százalékát térítette eddig az EU.

A magyar kormány készre jelentette a vállalások teljesítését Brüsszelnek. Ezért már számlákat is küldtek, első körben 202 milliárd forintot vár a kormány a kis- és középvállalkozások támogatására. A Bizottságnak 90 napon belül kell teljesítenie a kifizetéseket. Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar tanároknak, ennek teljesítését is várja a kormány.

Letörik az inflációt

A háború és a szankciók által okozott helyzet javulni látszik, van fény az alagút végén. A növekedési kilátások a második félévre javulnak. Az év egészére 1-1,5 százalékos növekedés várható, a jövő évre 4. A költségvetési bevételek is nőni fognak. Az inflációt is le fogjuk törni, ha minden jól megy, már októberben 1 számjegyű lesz az infláció, havonta 3-4 százalékos csökkenés lesz addig.

Az árkartelleket üldözi a kormány. A hatóságok 3,1 milliárd forint bírságot szabtak ki.

Az infláció letörése a legfontosabb feladat, ennek érdekében a kormány hatásos intézkedésekről döntött például a boltok kötelező akciózásáról és az online árfigyelő rendszer bevezetéséről. Emellett a SZÉP-kártya felhasználását is kiterjesztette.

Orosz-ukrán háború

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, amit ma látunk, az a kimenetellel kapcsolatos spekulációra is lehetőséget ad. A HM tájékoztatott minket. A személyi veszteségekről: 310 ezren vesztették életüket a háborúban, de ez a szám akár 7-8 százezres is lehet. Ráadásul az ENSZ adatai szerint közel 10 ezer fő a civil áldozat, és 16 ezer fő a civil sebesült. Az oroszok tartaléka lényegesen nagyobb, de a vesztesége is.

Óriási veszteségek a háborúban

Vízdíjemelés: nem ért egyet Karácsonnyal a kormány

A magyar kormány nem támogatja, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalni. Semmilyen vízdij vagy rezsi áremelést nem támogat a kormány, így a fővárosét sem.