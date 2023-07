Fontos figyelmeztetést adott ki a Google: veszélyben vagyunk!

Ha Androidos okostelefonod van, akkor most jól figyelj! Ugyanis a Google nemrégiben egy fontos változást jelentett be, ami előfordulhat, hogy téged is érinthet.

Fontos figyelmeztetést adott ki a Google Fotó: BongkarnGraphic / Shutterstock

A cég megerősítette, hogy megszűnt a híres KitKat Android operációs rendszernek a támogatása. Ez a sokak által kedvelt program még 2013-ban indult el, és egykor több millió eszközön futott világszerte, azonban mára már népszerűsége eléggé lecsökkent, ezért a Google úgy döntött, hogy további frissítéseket nem ad ki a programra.

Új frissítések erre az operációs rendszerre a jövőben már nem érkeznek, azonban ez nem jelenti azt, hogy a programot a jövőben ne lehetne használni. A felhasználók mindössze csak annyit fognak tapasztalni, hogy bizonyos funkciók nem fognak működni.

Az Android KitKat (KK) platform először körülbelül 10 éve jelent meg, és azóta számos innovatív fejlesztést és funkciót vezettünk be Androidra, amelyek már nem érhetők el a KK-n. 2023 júliusától azonban a KK aktív eszközeinek száma 1% alatt van, mivel egyre több felhasználó frissít a legújabb Android-verziókra. Ezért a Google Play szolgáltatások jövőbeli kiadásaiban már nem támogatjuk a KK-t. A KK-eszközök nem kapják meg a Play-szolgáltatások verzióit APK 23.30.99

- írta közleményében a Google.

Egy másik fontos ok ami miatt érdemes váltani az az, hogy ez a program már nem kapja meg a biztonsági frissítéseket sem, emiatt pedig a telefon sokkal jobban ki van téve a kibertámadásoknak. Természetesen sokan már nem használják az Android KitKat-ot, de még mindig vannak olyan népszerű okostelefonok, amelyek még ezzel működnek.