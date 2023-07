Felfoghatatlan tragédia: véletlenül ölte meg kisöccsét egy 3 éves gyerek

Újabb gyerekeket érintő tragikus eset történt Amerikában. Az elmúlt hetekben már többízben is beszámoltunk róla, hogy a kisgyermekek, amikor kibiztosított fegyvert találnak az otthonukban, akkor játszani kezdenek vele, és ebből már többször is hatalmas baj történt. Most a legújabb ügy során egy csupán 3 éves kisfiú kezébe került egy pisztoly, amivel fejbe lőtte kisebbik testvérét, aki a helyszínen belehalt a sérülésébe Kaliforniában.

Egy kibiztosított fegyvert talált otthon a gyermek /Fotónk csak illusztráció /Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Az elhunyt kissrác csupán 1 éves volt. A San Diegoi seriffhez vasárnap reggel 7:30kor futott be a vészhívás, hogy két kisgyerek fegyverrel lőtt egy helyi házban. Az 1 éves áldozat halálát néhány perccel később állapították meg.

A Mirror lap számolt be a súlyos incidensről, és kihangsúlyozták, hogy az Egyesült Államokban évente 1300 18 évnél fiatalabb gyermek veszíti életét lőfegyverek által. További két szomorú statisztikai adatról is beszámolt a lap: az egyik az, hogy azokban a házakban magasabb a serdülőkori öngyilkosságok valószínűsége, ahol van fegyver a házban. Emellett pedig a 11-14 év közötti halálos áldozattal járó lövöldözések közel 40%-a egy barát házában következik be.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!