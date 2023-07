"Ez már túl sok volt neki" - Szakítás után vetette magát a mélybe a szombathelyi öngyilkos

Burka Zsolt gyermekkorában Szombathely sportreménységei közé tartozott. Birkózóként sorra nyerte a versenyeket, így az edzői szerint is joggal álmodozott arról, hogy egy nap az ő tiszteletére játsszák le a magyar himnuszt az olimpián. A család szerint Zsoltinak minden esélye meglett volna egy jó életre. Gyerekként tehetséges birkózónak tartották, és az edzői még a pekingi olimpia előtt is biztatták, hogy kvalifikálja magát. Ebből azonban semmi sem lett. Mivel az edzések mellett tűzifával is foglalkozott, nagyon jó fizikumra tett szert.

Burka Zsolt a születésnapja előtt lett öngyilkos

A férfi mindössze 33 évesen mégis a halált választotta. Az öngyilkos férfi gyászoló édesapja őszintén nyilatkozott érzéseiről.

- Egyelőre nem tudom felfogni és elfogadni. A fiam néhány nap múlva ünnepelte volna a 34. születésnapját, most viszont a temetésére kell készülnünk. Sajnos félrecsúszott az élete, hiszen megjárta a börtönt és egy ideig hajléktalan is volt, az utóbbi időszakban is egy barátjánál tartózkodott. Oda mentek érte a rendőrök

– mesélte idősebb Burka Zsolt, aki senkit nem szeretne hibáztatni fia tragédiájáért.

- Három rendőrkocsi érkezett, egy kisebb lopás miatt keresték. Igaz, hogy rablás miatt 10 évet ült börtönben, ahonnan 2020 nyarán szabadult. Valóban belekeveredett egy butaságba. Rossz emberekkel barátkozott, akik rávették, hogy részt vegyen egy rablásban. Be is mentek egy idős nő lakásába, csak nem tudták, hogy a néni otthon van, mert előtte kifigyelték, hogy rendszeresen abban az időszakban megy vásárolni. Az asszonyt nem bántották, ráadásul pénz sem volt nála, de mivel hárman voltak, a bíróság a cselekményt csoportosan elkövetettnek minősítette, ezért jól megszórta őket – mondta Zsolt.

Az apa szerint a fia megbánta tettét. A börtönben bőven volt ideje elgondolkodnia az életén. Ott érte az édesanyja halálhíre is, ez különösen megviselte.

- Zsoltot mindig gyötörte a lelkiismeret-furdalás, amiért kénytelen volt a büntetés-végrehajtás embereinek kíséretében az édesanyja ravatalához járulni. Nagyon közel álltak egymáshoz

– jelentette ki a gyászoló apa, akinek új párja, Anikó mindehhez hozzátette: miközben Zsolti a büntetését töltötte, megszületett a kishúga, Jázmin.

- Zsolti állandóan kérlelt bennünket, hogy vigyük be hozzá a kistestvérét. Az iránta érzett szeretete tartotta benne a lelket. Miután szabadult, kijárt külföldre dolgozni, és a most 9 éves Jázmint elhalmozta ajándékokkal. Neki is nagyon hiányozni fog – csuklott el Anikó hangja, aki Zsolt kérésére vette át a telefont. A férfinek ugyanis elfogyott az ereje, ám a családnak még maradt mondanivalója.

- Zsoltnak egy édestestvére, Ádám született még a szüleitől, de Jázmint sem a féltestvérének tartotta.

Egy kimondottan jólelkű fiú volt. Hozzáteszem, jómódban nevelkedett, hiszen az édesapja kamionsofőrként jól keresett, és egy 260 négyzetméteres családi házat is fenntarthatott.

Később vett Zsoltinak egy kisebb házat, amit sajnos a fiú eladott, a pénzt pedig felélte. Így veszítette el az otthonát. Néhány hónappal ezelőtt szakított vele a barátnője, ez már túl sok volt neki – fejezte be a nevelőanya.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!