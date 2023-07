Nyomtalanul tűnt el a 14 éves magyar gyilkos anyja – senki sem tudja, mi történhetett vele

Mint arról a Bors is beszámolt, idén januárban kegyetlenül meggyilkoltak egy 83 éves asszonyt Csernelyen. A szörnyű tettel a 14 éves Leventét gyanúsítják. A fiú rendszeresen átjárt a szomszédjához, Ilonához. A borzalmak napján azonban összevesztek, ezért a kamasz a gyanú szerint annyira megverte az asszonyt, hogy nem lehetett már rajta segíteni. A fiút hamar elkapták és elrendelték a letartóztatását. Jelenleg Miskolcon tartják fogva.

A gyanú szerint Levente ölte meg a 83 éves asszonyt Fotó: Google Maps

A kamasznak összesen kilenc testvére van, de közülük többen nagykorúak. A gyerekek nagymamája Budapesten él. A szörnyűség után úgy döntött, hogy a kiskorú gyerekeket a lányával együtt magához veszi, ezt a gyámhatóság is engedélyezte. Mónika most újabb fejleményekről számolt be lapunknak.

Egy rövid ideig együtt éltünk, de áprilisban a lányom egyszerűen eltűnt. Most a párommal nevelem öt gyermekét. Ez anyagilag és fizikailag is megvisel. Mindketten építkezéseken dolgozunk: az átadás előtt álló lakásokat takarítjuk

– mondta a nagyszülő.

Mónika meggyőződése, hogy a lánya nem önszántából szívódott fel.

Éppen ismerkedett egy nem túl szimpatikus férfivel. Biztos vagyok benne, hogy ő kényszerítette, hogy vele tartson.

Mónika hónapok óta semmilyen életjelet nem adott magáról, ezért bejelentést is tettem a rendőrségen. Azóta is körözik – nyilatkozta az aggódó nagyszülő, aki a helyzet ellenére sem tart a legrosszabbtól.

– Kaptam egy kinti ismerősömtől egy megbízhatónak tűnő információt, mely szerint a lányomat valamiért fogva tartják Németországban. Ezt természetesen a magyar hatóság tudomására hoztam. Úgy tudom, a magyar állam már fel is vette a kapcsolatot a némettel – árulta el Mónika.

A nagymama mindent megtesz

– Hiányolják az édesanyjukat. A legkisebb 2, a legidősebb 18 éves. Szükségük lenne a lányomra, most kénytelen vagyok őt a magam módján pótolni. Remélem, hogy a gyermekem hamarosan tisztázza magát és biztonságban hazatér Magyarországra – közölte a nagyszülő.