Megszólalt a csernelyi gyilkossággal vádolt fiú nagyanyja - nem tudja elhinni, mit tett az unokája

A Ripost elérte a 14 éves Levente Budapesten élő nagyanyját, aki érthető okokból védeni próbálja unokáját. Lapunk munkatársának azt mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy a fiú verte agyon a szomszédban lakó 83 éves asszonyt. Mint arról a Bors korábban beszámolt, brutális gyilkosság történt Csernelyen, ahol a rendőrség a gyilkosság másnapján, saját otthonában talált rá a nyugdíjas áldozatra. Pár órán belül őrizetbe vettek egy helyi, mindössze 14 éves fiút, akit a gyilkossággal gyanúsítanak és kezdeményezik a letartóztatását.

Két gyermeke és két testvére gyászolja az áldozatot. Fotó: pixabay

Nyálmintát vettek a megvádolt fiútól

A nagymama sírva nyilatkozott a Borsnak: ő Leventét segítőkész fiúnak ismeri. Az asszony nem tagadta, hogy a veje, Levente apja börtönben van, anyjuk egyedül neveli a gyerekeket. „Soha nem volt még ilyen a családban” – sírt a nagymama. Ő arról is csak most hallott először, hogy unokájával gondok voltak a településen, pedig a helyiek már aláírásokat gyűjtöttek, hogy tegyenek valamit a család viselt dolgai miatt. A nagymama szerint egy ennyi idős, szegény fiúnak az még elnézhető, hogy lopott, de szerinte biztosan nem gyilkos az unokája. „Azt el tudom róla képzelni, hogy kisebb dolgokat ellopott, hiszen fiatal, és nagyon szegény a családja” – védte a nagymama. Lapunknak arról is beszámolt, hogy a rendőrök több ember ujjlenyomatát is megtalálták a néni házában.

Hogy ki volt a tettes, azt végsősoron a bíróság mondja majd meg a bizonyítékok alapján, de hogy mennyire borzalmas és gátlástalan volt a gyilkos, arról az is tanúskodik, hogy az áldozat holttestét meggyalázták: Levente nagyanyja úgy tudja, hogy az idős asszonyon köpésnyomot találtak, ezért a gyilkossággal megalapozottan vádolt fiataltól nyálmintát vettek.

Volt egy kiskorú szemtanú?

A helyiek azt mondják, a gyilkosságnak volt egy szemtanúja is, méghozzá egy kiskorú gyermek. Ő azonban annyira megijedt attól, amit végignézett, hogy csak később mert szólni róla az édesanyjának.

„Nem mert beszélni, végül csak az anyjának mondta el, aki szólt a rendőröknek” – mondta a Ripostnak az egyik helyi lakos. Ő úgy tudja, ez a kiskorú szemtanú azt mondta, hogy a nénit szándékosan ölték meg, mert kiabált. „Nem megverték, hanem agyonverték!” – mondta lapunknak - „A gyerek azt mondta az anyjának, hogy a néni sikoltozott és kiabált, ezért elhallgattatták”.

A gyilkossággal vádolt 14 éves fiú áldozata a közvetlen szomszédja volt. A helyiek arról beszélnek, hogy a fiú a testvéreivel ment át a nyugdíjas nénihez, és ők szintén a borzalmas gyilkosság szemtanúi voltak. „A kisebb testvérei végignézték az egészet, és nevettek rajta. Legalábbis mi így tudjuk” – mondta egy helyi nő.

Ebben a faluban történt a szörnyű gyilkosság. Fotó: Google

Nem először rabolt

A falubeliek azt mondják, amióta a gyilkossággal megalapozottan vádolt fiú és a családja a településükre költözött, ők rettegésben élnek. Amikor a brutális gyilkosságról hallottak, azonnal tudták, ki lehet az elkövető. Már aláírásgyűjtést is szerveztek, hogy fékezzék meg ezt a családot. „Nincs már olyan ház vagy porta, amit még ne tört volna fel, vagy lopott volna meg. Embertelen körülmények között élnek, a fiú apja börtönben van lopás és betörés miatt, az anyjuk munkanélküli, egyáltalán nem törődik a gyerekekkel” – állította egy helybeli asszony a Borsnak, hozzátéve, hogy 10 kiskorú gyermek él a gyilkossággal vádolt fiú családjában.