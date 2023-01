Gyilkosság Csernelyen: magához venné az idős asszony megölésével gyanúsított fiú testvéreit a nagyanyjuk

Csernely forrong. A helyiek szerint régóta sejteni lehetett, hogy komoly gondok lesznek még a 14 éves Leventével. A kamasz többször is lopott kisebb-nagyobb értékben, ha nem volt mit ennie. A fiú többször is megfordult a szomszéd Ilonka házában is. Az idős asszonynak besegített a pakolásban, amiért cserébe pénzt kapott. Január 16-án konfliktus támadt az idős asszony és a fiú között, Levente pedig annyira megverte vendéglátóját, hogy a 83 éves nő belehalt sérüléseibe. A fiút a bejelentést követően a rendőrök órákon belül elfogták. Azóta részben beismerte tettét. Információink szerint a kihallgatásán ellentmondásosan viselkedett, egyik pillanatban hajlott arra, hogy feltáró vallomást tegyem, a következőben pedig inkább tagadta tettét. Halált okozó testi sértéssel gyanúsítják.

A gyilkos rendőrkézre került (Képünk illusztráció) Fotó: wanida tubtawee / Shutterstock

Mónika, Levente anyai nagyanyja a Borsnak elmondta: a történtek teljesen tönkretették a családjukat is.

– A lányom nagyon maga alatt van. Mélyszegénységben él, még telefonja sincs, csak a szomszéd mobilján érem el néha. Szerda este beszéltem vele néhány mondatot, miután eljött a rendőrségről, ahol Leventét kihallgatták. Alig tudtam a gyerekemmel kommunikálni, annyira sírt – magyarázta Mónika, aki most azt tervezi, hogy a lányát és az unokáit is befogadja.

A gyámügy kiszállt a lányomék otthonához, és elvitte az ott maradt kilenc unokámat. Ideiglenesen egy otthonban helyezték el őket, de én vér szerinti nagyanyaként kijárom, hogy a gyerekek hozzám kerüljenek

– fogadkozott Mónika.

Lányát is félti a gyilkossággal vádolt fiú nagymamája

A nagyanya meggyőződése, hogy az unokáinak most környezetváltozásra van szükségük.

– Nem lenne jó, ha nap mint nap elmennének a szomszédasszony házánál, ráadásul most sajnos közellenséggé vált a családom. Most azt tervezem, hogy egy időre befogadom őket a gyerekemmel együtt, aztán bérlek nekik egy családi házat Budapesten – szögezte le Mónika.

A nagyanya egyelőre nem tudja, mit tesz, ha a lánya párja, akit lopásért és garázdaságért ítéltek el, kiszabadul a börtönből.

– Az a jövő zenéje, hogy ő is jöhet-e hozzánk, de most fontosabb az azonnal megoldandó problémánk. Nagyon bízom benne, hogy az unokám ártatlan.

A lányomat is féltem, attól tartok, ha nem rendeződik a család sorsa, kárt tesz magában

– fejezte be Mónika.