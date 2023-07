A legmagasabb fokozatú riasztást adták ki: heves zivatarok érkeztek az országba

A legmagasabb fokozatú, piros riasztást adta ki néhány nyugati járásra heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda este.

Fotó: Pexels

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint egyes Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyei járásokban heves zivatarok várhatók, kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Másodfokú (narancs) riasztás van érvényben a heves zivatarok miatt Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala vármegyék egyes járásai területén.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint éjszaka egy északnyugat felől érkező hidegfront előterében és mentén több hullámban pattanhatnak ki zivatarok, heves zivatarok, amelyek fokozatosan keletre terjednek. Heves kísérőjelenségek valószínűsége az ország északi felén magasabb.

A legintenzívebb cellákat nagy méretű, néhol 5 centiméteresnél is nagyobb jég, 80-100 kilométer/órás vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás kíséri.

Harmadfokú riasztást adtak ki / Fotó: OMSZ

Csütörtök napközben ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében kiemelten a Dunától keletre az északi tájakon, majd a délutáni óráktól már a déli országrészben is várhatók további zivatarok, amelyek ott is rendszerbe szerveződhetnek, kiterjedt károkozó jelenségek is kísérhetik azokat. Csütörtökön délutántól várhatók a legveszélyesebb események, amelyek elsősorban az ország déli felében több megyét is érinthetnek.