"17 éves vagyok és a saját temetésemet szervezem" - megrázó vallomást tett a halálos beteg tinédzser

Egy csontrákban haldokló tinédzser lány eltökélt szándéka, hogy teljes életet éljen, de megtervezte saját temetését – beleértve a koporsót, a ruhát és a lejátszási lista összeállítását is. A 17 éves Eden Lewis azt akarja, hogy a gyászolók szivárványszíneket viseljenek, dalokat választott a szertartás minden szakaszához, és még egy fonott koporsót is lefoglalt.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A tinédzser tavaly április óta szed gyógyszert, hogy meghosszabbítsa életét, akkor közölték vele, hogy az osteosarcoma végzetes. Ez egy ritka csontrák, évente mindössze 550 esetet diagnosztizálnak az Egyesült Királyságban.

Eden fárasztó kemoterápiás kezelést kap és a jobb combjából eltávolítottak egy 13 centiméteres daganatot is. A kezelések azonban nem hoznak eredményt, sőt, a lány rákja súlyosbodott is. Nincs esélye a túlélésre.

„Amíg kórházban voltam, és hiányoztam az iskolából, úgy éreztem, a barátaim felnőttek, és nélkülem léptek előre az életben. Összejöttek fiúkkal és lányokkal, míg én vérvizsgálaton vagy kemoterápiás kezelésen voltam. Bulit rendeztek, amíg én hánytam. Elvesztettem önmagam és létrejött egy másik én, egy új, mentálisan és fizikailag is. Még most is állandóan kimerült vagyok és a hét minden napján, 24 órában szenvedek. Annyi mindenről lemaradok" - mondta a tinédzser.

Eden a dél-walesi Caerphillyben él édesanyjával, Tess-szel (39), mostohaapjával, Cameronnal, aki szintén 39 éves, valamint fiatalabb testvéreivel, a hat éves Logannal és a kétéves Faorával.

A fiatal lány elhatározta, hogy megvalósítja álmait, például egyetemi tanulmányokat folytat, megszerzi az első csókját, és koncertekre megy, hogy lássa kedvenc popsztárját, Harry Styles-t.

"Kicsi korom óta mindig is szerettem volna állatokkal foglalkozni, így az tűnt a jó megoldásnak, hogy állatgondozást fogok tanulni. Vannak otthon házi kedvenceim is, három macskám és négy tengerimalacom. Szívesen töltöm velük az időt, és felhasználom az egyetemen tanultakat, hogy a lehető legjobban gazdagítsam az életüket. A testvéreim is mindig velem vannak, megnevettetnek. Igyekszem mindent megtenni velük, így ha már nem leszek itt, szép emlékeik lesznek rólam."

„Már beszéltem egy helyi temetkezési vállalkozóval a temetési terveimről. Mindenhez kiválasztottam a dalokat, beszéltem arról, hogy szeretnék egy fekete lovat és hintót, mélylila tollakkal és szőnyegekkel. Egy fonott koporsóval együtt. A temetési ruhám a szekrényemben lóg, és a temetésemre vár. Két nagyon különleges jótékonysági szervezetet választottam, amelyeknek adományozhatnak, és szeretném, ha az emberek kedvenc színeiket viselnék, így a temetésem szivárvánnyá válik. A szivárvány sokat jelent számomra, és fontos, hogy jelen legyen az életem ezen szakaszában.”