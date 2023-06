Sportegyesülete reakciója a „beteg” kislány történetéhez

"A megjelent cikkeknek több tízezer olvasója volt a legnagyobb bulvárlapokban az elmúlt négy nap alatt. Mivel az anyuka a gyerek egyesületét és konkrétan az edzőket vádolta szakmai munkájuk hiányosságaival, ezért több súlyos kritikát kapott az érintett egyesület is, és a ritmikus gimnasztika sportág is. Az eredeti cikk alapján az egyesületünk egyértelműen beazonosítható volt.

Mivel a cikkekben az édesanya állításai az első mondattól az utolsóig alaptalanok, így azonnal felvettük a kapcsolatot a kiadóval, hogy helyreigazítást kérjünk, és felvettük a kapcsoltot a cikkben nevezett kórházzal is. Az cikkek az eredeti portálokon már nem elérhetők - személyiségi jogokra hivatkozva azokat eltávolították. Nagy kár, hogy az anyuka akkor nem gondolt a megvádolt edzők, sportszakemberek személyiségi jogaira, amikor a cikkek megszülettek...

A két legfontosabb információ az üggyel kapcsolatban:

A legjobb hír, hogy a kislány (akinek a személyiségi jogaira hivatkozva most hirtelen eltűnt a cikkek nagy része az online térből) iskolába jár, ugyanúgy, mint bármelyik diáktársa – ezt az információt számunkra az iskolája igazgatója is megerősítette. A cikkekben említett kórháznak az eset kapcsán vérre nincs szüksége. A megnevezett egészségügyi intézmény kérdésünkre messze elhatárolódott az ügytől és a cikkektől is.

Vagyis a cikkek „kattintásvadász” címeiből semmi nem igaz!

Tételesen és részletesen cáfolható az eredeti cikkek többi állítása is, de egykori sportolónk személyiségi jogainak tiszteletben tartása érdekében ettől eltekintünk. Egyben kijelentjük, hogy egyesületünkben – éppen a gyerekek egészséges fejlődése és testi épsége érdekében – nem végzünk, nem végeztetünk extrém lazításokat. Így ebből következő sérülés sem most, sem az elmúlt 23 évben nem fordult elő nálunk, amióta a klub működik. Arra azonban nem vagyunk semmilyen hatással, hogy otthon ki mit csinál, és esetleg további lazításokat vagy erősítéseket végez – ellenőrizetlen körülmények között.

A ritmikus gimnasztika sportágban évente több ezer lány versenyez, nekik vannak szüleik, hozzátartozóik, iskolatársaik. Vagyis több tízezer azok száma, akiket egy ilyen – hamis – hír közvetlenül érint, és akiknek a bizalma rendül meg a sportágban azzal, hogy egy anyuka ilyen állításokat fogalmaz meg. Ezt nem lehet helyrehozni azzal, hogy négy nappal később az anyuka a Facebook-oldaláról vagy egyes portálokról törli vagy törölteti az általa generált cikkeket, amelyek egyébként továbbra is elérhetők más felületeken!

A fentiek miatt - a jelen cikk megjelentetésén túl - egyesületünk természetesen jogi lépéseket is tesz. Végtelenül sajnáljuk, hogy az édesanya értelmetlen vagdalkozásával ekkora kárt okoz maga körül, amelyben a kislány sérülhet a legjobban. Az anyuka méltatlan és sértő nyilatkozatai miatt nem szeretnénk, hogy az egyesületünk vagy edzőink név szerint szerepeljen a cikkekben. A sportágban dolgozók úgy is tudják, hogy hol versenyzett a kislány, és kik voltak az edzői."