Mészáros Lőrinc: „Számomra a család a minden. Célunk, hogy a nehéz sorsú családok is eljussanak nyaralni”

Közös pihenés, fürdőzés és félpanziós ellátás öt napon át egy Hunguest Hotelben az egész család számára. Mindez sokak számára csak álom, különösen a nagycsaládosoknak vagy azoknak a szülőknek, akik egyedül nevelik a gyermeküket. Éppen ezt az álmot valósítja meg számukra a Mészáros Csoport legnagyobb karitatív szervezete, a Pro Filii Alapítvány, immár a negyedik évben. Most Mészáros Lőrinc személyesen találkozott a zalakarosi Hunguest Hotelben azokkal a családokkal, akik itt nyaralnak és interjút adott a Ripostnak.

Balról jobbra: Nagy Anna, Gyurkó Katalin, Mészáros Lőrinc és Tóth Krisztina. Fotó: Ripost

„Család nélkül nincs élet"

Az eseményen Mészáros Csoport CSR igazgatója, Tóth Krisztina, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Gyurkó Katalin, valamint az Egyszülős Központ alapítója, Nagy Anna köszöntötte az ingyenes üdültetés résztvevőit, ám ezúttal a tulajdonos, Mészáros Lőrinc is személyesen találkozott a zalakarosi Hunguest Hotelben azokkal a családokkal, akik itt nyaralnak. A Ripostnak adott interjújában elmondta, miért tartja kiemelten jelentősnek ezt a karitatív tevékenységet.

Nagyon fontos ez az esemény, amelynek fő célja, hogy a nehéz sorsú családok is eljussanak nyaralni, üdülni. Ehhez mi biztosítunk lehetőséget a szállodáinkon keresztül és azt szeretnénk, ha minél több minőségi időt tudnának itt együtt tölteni a családok

– nyilatkozta a Ripostnak Mészáros Lőrinc tulajdonos. Hozzátette: „Családcentrikus vagyok, számomra a család a minden, a legfontosabb. Enélkül nincs élet. Négy gyereket nevelek és öt unokát."

Az üzletembert a Ripost arról is kérdezte, ők hogyan töltik a családi nyaralást. Kérdésünkre azt válaszolta: bár idén mindenkinek sok a kötelezettsége, reméli, hogy július közepétől jut majd idő a közös pihenésre. Hozzátette: nyaranta általában megosztva tölti el szabadságát a családdal, a párjával és a barátokkal.

Megpróbálom a feladatokat úgy beosztani, hogy tudjak kikapcsolódni és igyekszem függetlenedni a munkától. Persze ez nem mindig sikerül, hiszen telefonon elérhető az ember, bárhol is van a világon

– mondta el Mészáros Lőrinc, akit még mindig az alkotás vágya motivál a munkájában és a felelősségtudat azon több tízezer alkalmazott iránt, akik a Mészáros Csoportnál dolgoznak.

Réka és László négy gyönyörű gyermeket nevel, öt év után most nyaralnak először. Fotó: Ripost

„Nem engedhettük meg magunknak a nyaralást, hiába várták a gyerekek"

A Pro Filii Alapítvány pályázatának nyertesei ingyenesen nyaralhatnak a Hunguest Hotel zalakarosi és gyulai szállodájának felújított szárnyában ötnapos turnusokban, július elsejétől szeptemberig. Köztük van Rampflné Bujtás Réka és Rampfl László is, akik négy gyermekükkel jöttek Zalakarosra szerdán öt napos kikapcsolódásra. A család már tavaly is pályázott, akkor azonban nem kerültek be a nyertesek közé, idén viszont az álom valóra vált.

Ez lett volna az ötödik évünk, hogy nem jutunk el nyaralni, ha most nem nyerünk. Alig akartam hinni a szememnek, amikor megláttam az e-mailt, hogy most nyertünk! A gyerekeknek van erre igazán szükségük, hiszen hiába nem mondják, látjuk rajtuk, hogy vágynak az ilyen élményekre

– mesélte az édesanya boldogan.

Mészáros Lőrinc találkozott Rampfl László családjával is. Fotó: Ripost

„Egy nagycsaládban mindig megvan a helye a pénznek. Mindig van mire költeni, így évről évre le kellett mondani a nyaralásról, hogy spórolhassunk. De most itt vagyunk és kihasználjuk minden percét ennek a lehetőségnek" – tette hozzá László. Bár úgy gondolják, hogy négy gyermek mellett pihenésről szó sem lehet, az üdülés és az élményszerzés garantált.

Óriási lehetőség ez nekünk. Most nézegettem az árakat, hogy mennyibe kerülne így eljönni hatunknak nyaralni. Hát nagyon hálásak vagyunk az alapítványnak, mert nekünk tényleg ez az egyetlen lehetőségünk, hogy nyaralni menjünk. Ha nem lenne ez a pályázat, ha most nem nyertünk volna, idén sem jutottunk volna el sehova üdülni

– zárta gondolatait Réka.

A családok a Hunguest Hotels gyulai és zalakarosi szállodájában üdülhetnek öt napot a nyáron. Fotó: Ripost

Egyszülős családoknak is nagy segítség ez a lehetőség

Sőreginé Hegedűs Ilona és kisfia, Levente is a zalakarosi Hunguest Hotelben nyaralhat idén nyáron az alapítvány jóvoltából. Az édesanya épp a strandra indult Leventével, amikor Mészáros Lőrinc jött szembe velük a hotelben. Ilona könnyes szemmel mondott hálát az üzletembernek, amiért kisfiát elhozhatta erre a helyre idén nyáron. Ilona férje autóbalesetben hunyt el, így már 10 éve egyedül neveli a fiát és nagylányát.

Ilona tíz éve vesztette el a férjét, azóta két gyermeket nevel egyedül, mondta el Mészáros Lőrincnek. Fotó: Ripost

„Nagyon élvezte Levi, köszönjük szépen a lehetőséget! Én nagyon kikapcsolódtam és a kisfiam is aktívan tudott pihenni. A reggeli, a vacsora, a személyzet... minden fantasztikus volt! Eljönnénk többször is persze, de már ez is hatalmas segítség, hogy pihenhetünk egy kicsit és Levi is megtapasztalja, milyen egy ilyen helyre eljutni" – nyilatkozta Ilona meghatódva, aki végtelenül hálás, hogy ezt az élményt megadhatta fiának.

Nézd meg az eseményen készült videónkat!