Korábban is öngyilkos akart lenni a 10. emeletről kiugró mosonmagyaróvári asszony

Akár tragédia is lehetett volna a vége a tegnap délelőtti öngyilkossági kísérletnek. Egy mosonmagyaróvári panel 10. emeletéről ugrott ki egy asszony. A nő a folyosói ablakból az előtetőre esett, ezért súlyos sérülésekkel, de túlélte az incidenst. A helyszínre mentőhelikopter érkezett érte.

Az asszony túlélte a zuhanást Fotó: Kisalföld/Kerekes István

Egy középkorú asszony ugrott ki kedden délelőtt egy panel 10. emeleti ablakából a mosonmagyaróvári Széchenyi-lakótelepen. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai hosszan küzdöttek az 52 éves nő állapotának stabilizálásán. Az előtetőre zuhant asszonyt végül mentőhelikopter szállította a győri kórházba, kritikus állapotban.

Az öngyilkosságot megkísérlő nőhöz az egyik házben élő asszony hívta ki a mentőket, aki arra figyelt fel, hogy a nő neki háttal, az ablakban áll.

Iszonyúan megijedtem, nem tudtam mit tegyek, megszólítsam-e vagy sem. Végül a fiamtól kértem tanácsot, aki a mentőknél dolgozik. Azt mondta hívtam a 112-es segélyhívót, ezt végül a szomszédasszonyom tette meg, én túl ideges voltam

– mondta el Nagy Lászlóné a Kisalföldnek.

Az asszony ezután lement és ott várta a mentők kiérkezését.

– Lementem és a bolt sarkánál vártam a mentőket, hogy lássák, hová kell jönni. Aztán hallottam a puffanást. Nem sokkal később értek ki a tűzoltók is, kérdezték hol áll az asszony, mondtam hogy késő, leugrott. A bejárat fölötti fém előtetőre esett, az be is horpadt, onnan szedték őt le - mondta el a portálnak.

Az asszonyt mentőhelikopterrel szállították kórházba Fotó: Kisalföld/Kerekes István

Egy másik szemtanú lapunknak elárulta, hogy az idős hölgy a tűzoltókat is megvárta az incidens után.

– Egy idős hölgyet láttam hogy vár a bolt sarkánál , amikor mentünk hazafelé a boltból, de semmit nem mondott. Utána derült ki, hogy a tűzoltókat várta meg a mentőket. De nem sokkal ezután már leugrott a hölgy – mondta Roland.

Elmondása szerint, ha Nagy Lászlóné szólt volna neki, akkor megpróbált volna segíteni az asszonynak, így viszont semmi esélye nem volt.

Ha szól hogy mi történik, akkor fel mentem volna beszélni a hölggyel, megpróbálni megakadályozni. De így sajnos megtörtént az eset.

És az a legzavaróbb, hogy az a hölgy ott volt a tizediken, látta, hogy kimegy a párkányra és ahelyett, hogy segített volna, vagy szól egy férfi szomszédnak, inkább a szomszédasszonyának szólt és ő is hívta a mentőket. Senkit nem hibáztatok, de ezt lehet hogy meg lehetett volna akadályozni. – folytatta Roland.

Lapunk megtudta, hogy az asszony már régebb óta tervezgethette az öngyilkosságot. Több lakó is arról számolt be, hogy többször is besurrant már a házba és mindig a 10. emeletre liftezett fel.

Két hete is járt már ide, többször fel is állhatott az ablakba itt a tizediken. Ezt onnan tudom, hogy valaki rendszeresen letaposta ott a virágaimat, amiket a radiátorra tettem és az ablakban nevelgettem a folyosón.

– tette hozzá Nagy Lászlóné.

Egy másik ott élő szerint a nő külsejéből ítélve valamilyen mentális betegséggel küzdhetett.

Többször is be akart jönni a házba, de én nem engedtem be. Általában ezek után valahogy mégis besurrant, és azonnal liftezett fel a tizedikre.

– osztotta meg velünk egyik olvasónk.