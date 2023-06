Karácsony súlyos pénzmosási ügye

Írásbeli kérdéssel fordul a legfőbb ügyészhez, illetve a pénzügyminiszterhez a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy kiderüljön, érkezett-e bejelentés a hatósághoz pénzmosás gyanújának ügyében?

Hollik István már csütörtöki Facebook-bejegyzésében közölte, hatóságokhoz fordulnak Karácsony Gergely ötszázmilliója miatt.

Mint fogalmazott, ismeretlen eredetű több tízmilliós készpénzes befizetések mentek Karácsony Gergely 99 Mozgalom elnevezésű egyesületéhez, ennek ellenére ő mélyen hallgat. "Ezért most az illetékes hatóságokhoz fordulunk és megkérdezzük: érkezett-e bejelentés a hatósághoz pénzmosás gyanújának ügyében?

Azt tudjuk, hogy durván beavatkoztak a magyar választásokba és a dollárbaloldal törvénytelenül külföldi támogatást fogadott el. Azt viszont még mindig nem tudjuk, honnan jöttek ezek a pénzek

– hangsúlyozta Hollik István, aki szerint ugyanez a kérdés merül fel Karácsony Gergely ötszázmilliójával kapcsolatban is, amit gyanús módon fizetett be egy baloldali megbízott készpénzben, méghozzá nagyrészt külföldi – euró és angol font – valutában. "Kinek a pénze ez? Külföldről érkezett, ahogy a többi, dollárbaloldalhoz érkező támogatás" – tette fel a kérdést a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki most a pénzügyminisztertől, illetve a legfőbb ügyésztől vár választ arra, pénzmosás gyanújával tett-e már valaki bejelentést a hatóságoknál?

Hollik István a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, számtalan kérdés merül fel Karácsony Gergely mozgalmát illetően.

Hogyan lehet az, hogy létrehoznak egy mozgalmat, hogy Karácsony Gergelyből miniszterelnök-jelöltet fabrikáljanak, és 506 millió forintból 450 millió forint azután érkezik a mozgalom számlájára, hogy Karácsony visszalépett? Sőt, még 100 millió forint érkezik azután, hogy lezajlott a választás és a baloldal kikapott

– mondta a politikus, aki szerint az is felvet kéréseket, hogy a főpolgármester azt állítja, hogy magyar adományozóktól gyűjtöttek, de akkor hogy lehet, hogy az összeg nagy része euróban volt?

Ráadásul, hogy lehetett adományozni, ha a mozgalom honlapján semmilyen jelzés nem volt arról, hogy hova várják az adományokat?

A sokadik gyanút keltő elem pedig az, hogy a mozgalomnak nem volt irodája, mindössze Perjés Gábor törökbálinti villája volt feltüntetve. Így az adománygyűjtő láda csak a székhelyen lehetett.

Mennyire életszerű az, hogy a baloldali adományozók elmennek Törökbálintra, becsöngetnek Perjés Gáborhoz, hogy betennék a pénzt az adománygyűjtő ládába

– sorolta az aggályokat Hollik István.

Karácsony Gergely hallgat az egyesületét érintő botrány kapcsán, még a baloldali lapoknak sem válaszol, pedig a főpolgármester politikai szövetségesei szerint is számtalan kérdést vet fel a 99 Mozgalom finanszírozása, az oda érkező pénzek eredete, a befizetések időrendisége és a százmilliók felhasználása.