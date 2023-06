Hidegfront hozhat ma záporokat, mutatjuk, tönkreteheti-e a terveinket

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik szakadozott felhőzetével, melyből inkább csak elszórtan alakul ki zápor, esetleg zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: köpönyeg.hu

Az ország északkeleti negyedén több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, délnyugaton, délen pedig többfelé valószínű eső, zápor, illetve ott egy-egy beágyazott zivatar is lehet. Másutt csak néhol van esély futó záporra. Hajnaltól előbb a Dunántúl északnyugati részein, majd napközben már nagy területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, amely napközben helyenként viharossá is fokozódik - jelenti Az Országos Meteorológiai Szolgálat.





A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de a szeles északnyugati tájakon ennél enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 31 fok között alakul, az Alföld délkeleti részein lesz a legmelegebb.

Mi várható a továbbiakban?

Szerda

Újabb felhők sodródnak északnyugat felől, ezért elszórtan továbbra is kialakulnak záporok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. 25 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtök

Napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, már kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél élénk marad. 24-29 fok valószínű.

Péntek

Estig sok napsütés, strandidő várható. Estétől aztán nyugat felől már előfordulnak záporok,zivatarok. A maximum 25-30 fok között alakul.