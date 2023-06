„Egy kincset vesztettünk el vele” - a vétlen motoros vesztette életét Gyöngyössolymosnál

Üvegszilánkok és kocsiról leszakadt darabok árulkodtak arról a brutális balesetről, ami a 24-es úton, Gyöngyössolymos közelében történt június 21-én. Egy furgon ugyanis átvágódott a szembejövő sávba, ahol frontálisan ütközött egy ott haladó motorossal. A motor sofőrje olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, a szemtanúk szerint esélye sem volt a túlélésre: elmondásuk szerint olyan erővel ütköztek, hogy a furgon eleje teljesen összeroncsolódott - tudta meg a Ripost.

A motoros olyan erővel ütközött a furgonnak, hogy a motor sofőrje azonnal életét vesztette - Fotó: Dmitry Surov / Shutterstock (illusztráció)

Az Agria Tv információi szerint sem a furgont, sem pedig a motort vezető férfi nem hibázott, mindketten szabályosan haladtak: a furgon ugyanis, bár balra akart kanyarodni, de amikor meglátta a motorost, azonnal fékezett, ahogyan az őt követő kocsi is. Azonban egy mögöttük haladó mikrobusz a bal hátuljának ütközött, és azzal a lendülettel átlökte a furgont a szemközti sávba, egyenesen az érkező motorosnak.

A motort vezető középkorú férfit, S. Jánost sokan ismerték a környéken, gyakran motorozott arra felé, ahol a baleset történt. Ismerősei szerint nem volt sem száguldozó, sem pedig vagánykodó sofőr, mi több, leginkább figyelmes, motorját féltő és óvó férfinek ismerték.

Nem hisszük el, hogy pont Janival történt mindez, amikor ő sosem száguldozott, sosem vagánykodott a motorral. Egy kincset vesztettünk el vele

- szögezte le a férfi egyik ismerőse.

János nem most kezdte a motorozást, rutinos közlekedőnek számított, nem balesetezett. Információink szerint boldog kapcsolatban élt, nemrégiben házasodott.

Nem akarják elhinni...

Azt is elárulták, hogy a férfi a motorozáson kívül is felelősségteljes volt, a járgány mellett küzdősportolt is. Volt olyan ismerőse, aki a baleset helyszíni fotóit nézve jött rá, hogy János a baleset áldozata:

Régóta ezzel a motorral járt, így ismerték többen is. A fotókon láttuk a gépet, és ezek után jöttünk rá, hogy kiről van szó. Még mindig nem tudjuk elhinni, hogy ez vele történt

- ingatták szomorúan a fejüket.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.