"Nekem szállt, én meg csak kapálóztam!" – Budapesten támadtak a varjak Lillára

– Mi a franc volt ez? – kiáltott fel az a fiatal nő, akit a napokban a varjak megtámadtak Budapesten a saját erkélyén. Korábban bicikliseket, babakocsit toló nőt ijesztgettek, most pedig már egy erkélyen üldögélő fiatalt és a kutyásokat is megtámadták a nagytestű madarak – írta meg a Metropol. Kerületenként eltérően több helyen is kihelyeztek már szórólapokat, ami figyelmezteti a járókelőket a varjútámadásokra.

Már Óbudán is kihelyezték a varjútámadásos plakátokat Fotó: Facebook

Fiókáikat védik a varjak

Tudnunk kell, hogy a dolmányos varjú egy nagytestű, mindenevő madár, amely kisebb állatokat és növényi eledelt is előszeretettel fogyaszt, de a kukák kifosztásától sem rémül meg. Ez a szürke madár akár félméteresre is megnőhet, ráadásul nagy, hegyes, erős csőre van. Egyáltalán nem fél az embertől, sőt olyan fejet vág, mint aki érti, hogy mit mondunk neki. Általában a varjúszezon májusban szokott kezdődni, a dolmányos varjak fiókareptetésekor. Ebben az időszakban érdemes jobban figyelni rájuk, hiszen élvezettel rontanak rá az emberre.

Erkélyen támadtak egy nőre

Már többen jelezték, hogy séta közben támadt rájuk egy varjú, most pedig egy fiatal számolt be a Metropolnak, miszerint őt a saját erkélyén lepték meg az állatok.

Zöld, parkos környezetben lakom a XIII. kerületben

– kezdte a lapnak Lilla.

– Kimentem az erkélyre dohányozni, leültem és élveztem a jó időt. Aztán a következő pillanatban azt vettem észre, hogy teljes sebességgel repül felém egy varjú. Egyenesen nekem szállt, csapdosott a szárnyával én pedig kapálóztam. Érdekes látványt nyújthattunk együtt. Végül én félelmemben bemenekültem a lakásomba és az ablakból figyeltem az állatot. Nem akartam hinni a szememnek, de „szólt” a cimboráinak, ugyanis másodpercekkel később több varjú is megjelent és elfoglalták az erkélyemet – zárta.

A kutyáknak is neki mennek a varjak Fotó: Marina_Saw_it / Shutterstock

Szeretnek játszani a kutyákkal

A fiókák védelmében a félelmet nem ismerő madarak az emberek mellett állatokra is rátámadhatnak. Lapunknak Zoltán mesélte el, mit tapasztalt az egyik budapesti kutyafuttatóban.

Azért közelről elég rémisztőek ezek a nagycsőrű állatok

– kezdte.

– A kutyafuttatóban például többször meggyűlt velük a problémánk. A legtöbb fa tele van varjú fészekkel és nyilván a fiókáikat védik. Többször is előfordult már, hogy az éppen együtt játszó kutyákra is rátámadtak a varjak. Ugyanakkor nem csak bántanak minket, például az én kutyámmal imádnak „játszani”. Azt szokták csinálni, hogy lerepül hozzá, a kutya meg rohan utána. Majd ha hátat fordít neki az eb, meghúzza finoman a csőrével a farkát és fogócskáznak tovább – meséli.

Ezt tegyük, ha ránktámadt egy varjú

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője korábban a következő tanácsot osztotta meg.

– Lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra. A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét.

Kivédeni ezeket a varjútámadásokat nem lehet, mivel ez egy természetes viselkedése a madaraknak. Nem kell megijedni, szembe kell fordulni a madárral, rá kell kiabálni, ha van a kezünkben valami, oda kell csapni

– javasolta Orbán Zoltán.