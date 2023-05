Újabb baleset a Balatonnál! A vízirendészek az utolsó pillanatban mentettek életet

Alig hogy elindult a jó idő a Balatonnál, már több baleset is történt a magyar tengernél. Csupán néhány napja számoltunk be róla, hogy már halálos áldozata is van az egyelőre hideg víznek, most pedig egy újabb incidens miatt kellett riasztani a vízirendőröket. Egy 84 éves férfi ugyanis egyedül ment be horgászni csónakjával a mélyvízbe, amikor eddig tisztázatlan okból felborult a hajójával és bajba került.

A vízi rendőröket kellett riasztani a férfihoz /A képünk csak illusztráció /Fotó: Police.hu

A Police.hu beszámolója szerint május 28-án délelőtt a Balatonszepezd előtti vízterületen borult fel az idős horgász a csónakjával. A vízi rendőrök gyorsan a helyszínre siettek, és mintegy 150 méterre a parttól találták meg a férfit, aki utolsó erejével kapaszkodott az átfordult eszközbe. Az egyenruhások kiemelték a férfit a kisgéphajójukba és biztonságban a partra vitték, ahol a mentőszolgálat munkatársai folytatták az ápolását.