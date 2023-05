Olaszországi gyerekgyilkosság: Most dönt a bíróság a késelő magyar pornósztárról

Juhász Norbert és Bradács Katalin már a közös gyermekük megszületése előtt megromlott. Egy ideig ugyan próbálkoztak az együttéléssel, de aztán a különköltözés mellett döntöttek. A vitáik odáig fajultak, hogy a családsegítőnek és a gyámhatóságnak is közbe kellett lépnie. Az ügyük már a bíróságra is eljutott, és a volt pornószínésznő biztos forrásból megtudta, hogy a kétéves Alexet nagy valószínűséggel az apánál fogják elhelyezni, ő pedig csak meghatározott időközönként láthatja majd a kisfiát, akkor is csak felügyelet mellett.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Katalin az ítéletet nem várta meg, inkább a gyermekkel együtt Olaszországba szökött.

Hiába próbálta erről lebeszélni az édesapja, az azóta elhunyt György, az anya elszántabb volt annál, hogy a józan intelmeket figyelembe vegye.

Alex nagyapja megpróbálta Katalinnak elmagyarázni, hogy az olasz hatóságok úgyis kiadják majd őt és Alexet a magyar államnak, a nő nekivágott a nagy útnak. Már Olaszországban tartózkodott, amikor értesítették arról, hogy a gyermekelhelyezés ügyében számára negatív ítélet született. Ezt követően felhívta az apát, hogy rábírja, legyen a bírónál engedékenyebb, de a férfi erre azt mondta, hogy előbb gyógyuljon meg, és majd a későbbiekben visszatérnek a kérdésre. Katalin végül a kisfiút több késszúrással megölte, majd a holttestet egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette. Mindez 2021 októberében történt.

Bradács ügyében két év után születhet ítélet

Katalin már Magyarországon is állt elmeorvosi kezelés alatt. Egyszer meg is szökött a pszichiátriáról. A gyilkosságot követően Olaszországban is vizsgálták. Egy háromtagú szakértői bizottság megállapította, hogy az elmezavara nem olyan fokú, ami gátolná őt tettei következményeinek felmérésében. Ennek értelmében büntethetővé nyilvánították.

Katalin a tárgyalásokon többször is kiakasztotta a bírót a viselkedésével. Többek között azzal, hogy a tárgyhoz nem tartozó dolgokról kezdett hosszasan beszélni. Hol teljesen érzéketlen volt, hol hisztérikusan őrjöngött.

Norbert bízik az olasz igazságszolgáltatásban

A perugiai bíróság az előzetes tervek szerint szerdán hoz ítéletet. A Bors elérte a kisfiát gyászoló édesapát.

Itthon várom meg az eredményt, nem utazom Olaszországba. Hogy miért? Soha többé nem szeretném élőben látni a fiam gyilkosát. Bízom benne, hogy Katalin a maximálisan kiszabható büntetést kapja

– fogalmazott Norbert.

– Katalin kegyetlenül megölte a kisfiamat! Remélem, hogy a bíróság sem lesz vele könyörületes – fejezte be az édesapa.