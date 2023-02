Életfogytiglant kapott, de már szabadulna a magyar maffia kegyetlen gyilkosa

Még a sokat látott bíróságot is megdöbbentette az, amikor egy igencsak meglepő kéréssel fordult a szlovák bírósághoz a dunaszerdahelyi maffia egyik elítélt tagja, a Srek becenéven nevezett Zakál Ferenc.

Bár a férfit legutóbb 25 éves fegyházbüntetésre ítélték, most mégis azt kérvényezte: engedjék őt szabadon.

Három évvel ezelőtt több bandatag, köztük Zakál ügyében is súlyosabb büntetést hoztak - Fotó: Paraméter / YouTube

Pedig a férfi rovásán igencsak sok van: a vád szerint 2010-ben részt vett a Sátor Lajos ellen elkövetett gyilkosságban, emellett még hamis váddal, bűnszervezeti tagsággal és egy illegális cigarettagyár létrehozásával is meggyanúsították, a Specializált Büntetőbíróság pedig bűnösnek is találta mindegyik vádpontban.

Bár ezért 2019-ben a Legfelsőbb Bíróság 25 évre súlyosbította a korábbi büntetését, Zakál nem nyugodott bele az ítéletbe, és most több, meglepő kéréssel fordult a bírósághoz:

a Paraméter úgy tudja, hogy egyrészt azt kérte, hogy induljon új bírósági eljárás abban az ügyben, amiért 25 évre ítélték, másrészt pedig kérte, hogy engedjék ki a börtönből.

Meglepő kérését közel 20 pontban meg is indokolta, ezek közül a legerősebb érve az volt, hogy a Sátor Lajos meggyilkolását korábban bevalló másik bandatag, Horváth Lehel visszavonta vallomását, és kijelentette, hogy Sátor a mai napig él. Indoklásában Zakál azt is megemlítette, hogy ő végig tagadta, hogy köze lett volna a gyilkossághoz és hogy ő maga azt sem tudja, hogy Sátor életben van-e, vagy meghalt.

Ugyan a Specializált Büntetőbíróság azonban mindkét igényét visszautasította, Katarína Kudjáková, a bíróság szóvivője szerdán közölte, az erre vonatkozó döntés egyelőre nem jogerős, mert Zakál panaszt nyújtott be, amelyről a Legfelsőbb Bíróság dönt.

Mai napig nincs meg a holttest

A lap úgy tudja, hogy "Srek" Sátor Lajos dunaszerdahelyi helytartóján, Reisz Andoron keresztül került be a bűnszervezetbe, sokáig együtt vitték kétes ügyleteiket. Reiszet később Sátor Lajosék végeztették ki, Sátort pedig 2010-ben tették el láb alól, amiben a vád szerint Zakál is szerepet vállalt: a gyanú szerint ugyanis Zakál csicsói telkén temették el újra egy évvel később a meggyilkolt bandatagot. Bár a telket 2016-ban felásták, nem találták meg a maradványokat, így a mai napig kérdéses az, hogy hol lehet valójában a korábbi maffiafőnök teste. Zakál azóta tagadja, hogy köze lett volna a történtekhez, ahogyan azt is, hogy a maffia tagja lenne. A szövevényes maffiaperek tovább folytatódnak.