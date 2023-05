Novák Katalin: a békességet a szabadsággal táplált szeretet tudja megalapozni

A köztársasági elnök rámutatott: minél nehezebbek az idők, annál többet kell tenni az elesettekért, ezért is példamutató a most felavatott csaknem száz férőhelyes idősotthont megálmodó sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány szolgálata.

Fotó: Veres Nándor

Úgy értékelte: az idősotthon névadójának - az első világháborúban ápolónőként is tevékenykedő, jótékonykodó és adományokat gyűjtő, a kolozsvári Református Nőszövetség élén elnöki tisztséget betöltő, a "szabályokat csak a legszükségesebb mértékig követő" - Szilvássy Carola élete jól példázza, hogyan lehet a szabadságot a szeretet szolgálatába állítani.

"Mi magyarok, a Székelyföldön és az anyaországon egyaránt, a szabadságot vágyjuk, szeretjük és megharcoljuk, ha kell. Ezt az újra és újra megharcolt külső és belső szabadságot állítjuk a szeretet szolgálatába"

- mondta Novák Katalin.

Megállapította, hogy most nehéz idők járnak: emelkednek az árak, a viszonylagos bőség évei után szűkebb esztendők köszöntöttek be, a szomszédban rettenetes háború dúl, amelyben magyarok is nélkülöznek, életveszélyben vannak, az életüket áldozzák, ezért a magyarság békességre vágyik.

"A növekvő békétlenségben akkor tudunk békét teremteni, ha még jobban figyelünk azokra, akiket nehéz észrevenni: a betegekre, a szegényekre, az idősekre. Kötelességünk a rászorulók felé fordulni, akkor is, ha gyarapodunk és akkor is, amikor szűkölködünk"

- szögezte le Novák Katalin. Hozzátette: míg korábban világszerte megkérdőjelezhetetlen volt a hagyományos közösségekben élő emberek felelőssége a családért és a rokonságért, ma már a hagyományos életforma eltűnőben van, még Székelyföldön is.

De vajon el kell-e fogadni, hogy kevesebb a nagycsalád, a későn született unokák ritkábban találkoznak a nagyszülőkkel, a megoldandó feladatok között "szétforgácsolódó" középkorosztály nem tud a gyakran távol lévő szülőkről gondoskodni, a szomszédok már nem ismerik névről egymást, a templomok csak ünnepekkor telnek meg, a bajban lévő pedig előbb keres segítséget okostelefonján, mint közvetlen környezetében - tette fel a kérdést a köztársasági elnök.

"A mi közös válaszunk is ezekre kérdésekre a szeretet, s a szeretettel tápált küzdelem az erős, nagycsaládokért, az időben vállalt gyermekekért, a fiatal és idős korosztályok közötti összefogásért, az egymásra figyelő támogató, élő közösségekért, a gyarapodó gyülekezetetekért, az összetartó magyar nemzetért. Ebben a küzdelemben számíthatnak ránk, s mi számítunk Önökre" - jelentette ki Sepsiszentgyörgyön a magyar köztársasági elnök.

Hozzátette: a családot helyettesíteni más nem tudja, de szükség van a családokat segítő, erős intézményekre, amelyek idővel maguk is közösséget formálnak, az egyházi közösségek több évszázados múltra visszatekintő segítő munkájára, szeretetszolgálatára.

Kató Béla erdélyi püspök az avatóünnepségen kiemelte: a reformáció 500. évfordulója alkalmával Magyarország kormánya jelentősen támogatta az Erdélyi Református Egyházkerület intézményépítő törekvéseit, így a 46 férőhelyes ápolóotthont és egy 36 férőhelyes idősotthont befogadó Szilvássy Carola Református Szeretetotthon sem épülhetett volna az anyaország támogatása nélkül fel a városi önkormányzat által adományozott telken.

"Köszönjük, hogy óv és támogat bennünket az anyaország, templomokat újít fel, egyetemet épít, bölcsődéket és óvodákat létesít és így gyerekeink újabb és újabb lehetőséget kapnak arra, hogy anyanyelvükön tanuljanak, itthon, szülőföldjükön boldoguljanak"

- fejezte ki a székelyföldi közösség háláját Sepsiszentgyörgy polgármestere. Antal Árpád a református egyháznak is köszöntetet mondott a magyarság megmaradását szolgáló erőfeszítésekért.

Novák Katalin délelőtt a sepsiszentgyörgyi vártemplomban vett részt a pünkösdvasárnapi istentiszteleten, majd - Kató Béla erdélyi református püspökkel közösen - felavatta a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium elemi iskolájának szintén magyar állami támogatással emelt új épületét.