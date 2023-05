Megdöbbentő részletek a csomagtartóban talált Sanyika haláláról: ezt tette nevelőanyja

Mint arról a Bors beszámolt, még a sokat látott rendőrök is elhűltek, amikor egy házaspár azzal sétált be hozzájuk, hogy egy halott kisfiú van a kocsijuk csomagtartójába. A kétéves Sanyika mellett ráadásul ott feküdt kishúga is.

Fotó: Tények / Tv2



Kiderült, hogy a kicsiket januárban vette magához K. Krisztián és a felesége, miután azok 17 éves, vér szerinti édesanyját anyaotthonba költöztették. A gyermek – úgy tudni – egy véletlen baleset következtében fulladt meg: nevelőanyja éppen etette Sanyikát, amikor a kisfiú félrenyelt, ekkor fulladt meg.

Napokig autózott Sanyika holttestével a kocsiban

Most újabb megdöbbentő fejlemények derültek ki az ügyről, feltehetőleg elmebeteg lehet a nyíregyházi nevelőanya.



A Tények úgy tudja, az ügyeit is úgy intézte, hogy közben a halott gyerek a kocsiban volt. Az elsődleges pszichológiai vélemény szerint elmeorvosi vizsgálatra is szükség van, hogy megállapítsák, beszámítható-e a nő. A család azóta elköltözött a lakásból, ahol a kisfiú megfulladhatott.