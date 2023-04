Örök nyugalomra helyezték a csomagtartóban megtalált 2 éves Sanyikát

Mint arról a Bors beszámolt, még a sokat látott rendőrök is elhűltek, amikor egy házaspár azzal sétált be hozzájuk, hogy egy halott kisfiú van a kocsijuk csomagtartójába. A kétéves Sanyika mellett ráadásul ott feküdt kishúga is.

Eltemették Sanyikát / Fotó: Tények

Kiderült, hogy a kicsiket januárban vette magához K. Krisztián és a felesége, miután azok 17 éves, vér szerinti édesanyját anyaotthonba költöztették. A gyermek – úgy tudni – egy véletlen baleset következtében fulladt meg: nevelőanyja éppen etette Sanyikát, amikor a kisfiú félrenyelt, ekkor fulladt meg.

Sanyika halála nagyon megrázta a falubelieket, a temetésére rengetegen elmentek. A Tények úgy tudja, a fiú 17 éves édesanyja is jelen volt a búcsúztatón, ezzel szemben a nevelő szülők nem mentek el.

– Ismertem. Az unokámmal egyidős volt a gyermek. Sokat játszottak együtt a játszóházban, ott barátkoztak. Mindenki le van döbbenve, meg nagyon sajnálja a gyermeket – nyilatkozta az egyik gyászoló helybéli.

A fiatal anya a történtek után visszakapta kislányát, jelenleg egy anyaotthonban élnek együtt.