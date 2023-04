Gyermek a csomagtartóban: nem a kocsiban fulladt meg Sanyika

Mint arról beszámoltunk, még a sokat látott rendőrök is elhűltek, mikor szombaton hajnalban egy házaspár fékezett le a Nyíregyházi Rendőrkapitányság előtt, és bejelentették: egy két éves gyermek holtteste fekszik a kocsijuk csomagtartójában.

K. Krisztián szombat hajnalban, egy erdőben találta meg feleségét és két nevelt gyereküket. Sanyika ekkor már napok óta halott lehetett - Fotó: Tények / TV2

A zsaruk azonnal kirohantak a kocsihoz, ahol megtalálták a kis Sanyika holttestét, mellette pedig a gyermek kishúgát is, akit azonnal kórházba szállítottak.

Kiderült, hogy a kicsiket januárban vette magához K. Krisztián és a felesége, miután 17 éves, vér szerinti édesanyjukat anyaotthonba költöztették. Információink szerint a jómódú nyíregyházi házaspár ekkor már két saját gyereket nevelt: egy 7 éves fiút és egy 13 éves lányt. A környezetük szerint a család példásan nevelte a gyerekeket, így elképzelni sem tudták, mi okozhatta Sanyika halálát.

Később kiderült, hogy a gyermek egy véletlen baleset következtében fulladt meg: nevelőanyja éppen etette Sanyikát, amikor a kisfiú félrenyelt, ekkor fulladt meg.

Az asszony ezután pánikba esett, nem hívott sem mentőt, sem pedig orvost a gyermekhez, hanem betette a fiút a kocsija cosmagtartójába, míg egy éves húgát a gyermekülésbe, és két napon keresztül autókázott Nyíregyházán.

Sanyika szörnyű baleset során fulladt meg, nevelőanyja azonban sem mentőt, sem orvost nem hívott - Fotó: Tények / TV2

Az Origo úgy tudja, hogy hollétéről senkinek nem szólt, még szülei, férje és gyerekei sem tudták, hova is ment, a lap szerint a városban és annak környékén hajtott fel és alá, miközben egy búcsúlevelet is írt és édesapját is feltárcsázta, hogy elköszönjön tőle, míg végül szombat hajnalban, egy erdőben bukkant rá a férje és az apja.

Lapunk megkereste az ügyészséget, akik elmondták: bár az ügy gyanúsítottja a nevelőanya, nem tartóztatták le:

- Segítségnyújtás halált okozó elmulasztása miatt indult nyomozás az ügyben

- közölte megkeresésünkre Dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője. Hozzátette, hogy a bűncselekménnyel a nevelőanyát gyanúsítják, de nem tartóztatták le:

- Őrizetbe vétel nem történt, a letartóztatása nem indokolt az egészsége és a büntetlen előélete miatt

- mondta a szóvivő. Az asszony ugyanis éppen harmadik gyermekével várandós, így vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy szabadlábon védekezhet.

Szilágyi László hozzátette, hogy megállapították: a kicsi valóban megfulladt, de az nem a kocsiban történt, hanem valóban a korábban elfogyasztott étel okozhatta.

- Az orvosszakértő megállapított, hogy a gyermek haláltát fulladás okozta, de az nem az autóban történt

- szögezte le.