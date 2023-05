Kegyetlen bosszút állt a telefonját elkobzó tanáron egy diáklány - Videó!

Hihetetlen, de igaz! Egy amerikai középiskolában Tennesse-ben egy tanár elkobozta a diákja telefonját, ugyanis végig chatelt a tanóra alatt a lány, erre válaszul a tanterem előtt egy paprikaspray-t vett elő a tizenéves és közvetlen közelről a tanára arcába fújta a gázt.

A fiatal lány a paprikaspray fújás után elakarta venni a telefonját a tanárától /Fotó: youtube

A férfi térdre rogyott a támadás hatására, és könnyezni kezdett, erre a lány erőszakosan el akarta venni tőle a telefonját, és közben azt ordítozta: "add vissza a telefonomat!"

A tanár azonban nem hagyta magát és szorította továbbra is a mobilt. Végül több iskolai dolgozó is a folyosóra rohant a balhé hangjára, és leállították a diáklányt. A Daily Star számolt be az incidensről, és rámutattak, hogy eljárás indul a tinédzser ellen. Valószínűleg az iskolából is kitilthatják, nem csak a támadás miatt, hanem azért is mert fegyvernek minősülő eszközt vitt be magával az iskolába.

Az esetről készült videófelvételt itt tudjátok megtekinteni: