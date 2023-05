Így válhatsz te is olimpikonná: hatalmas tömeg gyűlt össze a nagy sportágválasztón

Kipróbálhatják a gyerekek a táncformákat, a küzdősportokat, a vízisportokat és a motoros sportokat is. Bizony, a crossmotorozást is kipróbálhatják a kicsik. Ehhez felszerelést is kapnak, és szakszerű segítséget nyújt a kezdetekhez Czuni László motocross bajnok.

Lévén, hogy atlétikai világbajnokságnak ad otthont Magyarország, természetesen Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó is beállt egy kis futásra és távolugrásra.