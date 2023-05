Ha nem lenne elég az eső, ezekre is készülj fel

Végre itt a május, így nem véletlen, hogy már mindenki várja a töretlen jó időt. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint bár maradnak a 20 fok körüli maximumok a héten, több felé is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a közérzetünket pedig tovább rontja majd a kettősfront hatás.

A tavaszi időjárást záporok és zivatarok zavarhatják a héten. Fotó: Shutterstock

Ez vár ránk a hét hátralévő részében

Kedd délutántól egyre többfelé várható eső, zápor. A délkeleti szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 16 és 24 fok között alakul majd. Szerdán még annyira sem lesz jó idő, mint a hét elején: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, az ország középső, majd északi tájain pedig eső és zápor is várható. Délután már délen is kialakulhatnak zivatarok, a szél pedig tovább erősödik, 16-22 fok valószínű.

Csütörtökön ismét többórás napsütésre számíthatunk, majd a megnövekszik a gomolyfelhőzet és elszórtan fordul elő zápor, zivatar. A maximum 19 fok körül valószínű. Pénteken is hasonló időjárásban lesz részünk, de már kevesebb az esély csapadékra. Gomolyfelhők mellett napos tavaszi időre van kilátás, 16-20 fok várható délután. Mielőtt azonban megörülnénk, hétvégére megint erősen felhős idő várható, zápor azonban csak néhol fordul majd elő. Szombaton 15-20 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.

Nem elég az eső, még a fejünk is fájni fog

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kettősfront hatás fog érvényesülni a héten, köszönhetően az esős, mégis tavaszi időjárásnak. A hideg- és melegfrontra érzékenyek szervezetét egyaránt megterheli majd az időjárás. Leggyakoribb tünetként fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A közlekedésben résztvevők részéről óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő hozzájárulhat a balesetek kialakulásához – írja a met.hu. A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat további kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is.

Az allergiásoknak sem kedvez a heti időjárás. Fotó: Pixabay.com

Rossz hír az allergiásoknak: növekszik a pollenterhelés

Bármennyire is szeretjük a tavaszt és a jó időt, a vele járó polleneket annál kevésbé. Sajnos azonban, a felmelegedés hatására a pollenterhelés is felerősödik. Mindezt megnehezíti, hogy a pollenszezon átmeneti időszakában vagyunk, melynek legfőbb jellemzője, hogy egyszerre nagyon sokféle allergén növény virágpora található meg a levegőben. A nyír, a tölgy, a platán, illetve az eperfafélék pollenkoncentrációja országosan elérheti a közepes, esetenként a magas szintet is. A fűz és a kőris virágporának mennyisége jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat – írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ napi pollenjelentése.

Ideje elővenni a fényvédő krémeket

Bár még nincs igazi strandidő, az UV-sugárzásra már most is figyelnünk kell. Az Országos UV Index előrejelzése szerint a Tiszántúlon megerősödik a sugárzás ereje, elérve az akár 7-es szintet a 10-es skálán. Az UV Index egész héten 6-7 között alakul a Dunától keletre, így ezeken a helyeken az esős idő ellenére jobb, ha használjuk a fényvédő krémeket, főleg a déli órákban, ugyanis 13 órakor a legerősebb az UV-sugárzás. A közvetlen napégésért ugyan az UV-B sugárzás a felelős, az UV-A sugárzás viszont borult időben és télen is eléri a földfelszínt és a bőr mélyebb rétegeibe hatol be, hosszabb távon pedig károsodást is okozhat, többek között a bőr öregedését.

Nem elég tehát, hogy nem élvezhetjük egész héten a szikrázó napsütést, a napokban könnyen kialakulhat erős fejfájás és dekoncentráltság is, továbbá az arra érzékenyeknek még a pollenek is megnehezítik a mindennapokat.