A pápa fizetése, a Molnár-szikla rejtélye és a belgrádi iskolai mészárlás szörnyű titka érdekelte a legtöbb embert

Iskolai mészárlás: kiderült, hogy kinek a lánya van az áldozatok között

Több mint 200 ezren elolvasták a héten egyik cikkünket, amely a belgrádi iskolai mészárlásról szólt. Egy hetedikes tanuló szerdán lelőtte nyolc diáktársát és az iskolája biztonsági őrét, valamint további hat diákot és egy tanárt megsebesített Belgrádban. Veselin Milic belgrádi rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint a 14 éves fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá édesapja pisztolyával a diákokra, a tanárokra és az iskola biztonsági személyzetére.

3 napon belül mindkét szülőjét elvesztette Bálint

Pár nappal férje halála után találták meg az eltűntként keresett miskolci családanya, K. Erika holttestét. Az asszonyra a Molnár-sziklánál bukkantak rá, ahol már többen is végeztek magukkal – derül ki cikkünkből.

József holttestét Erikával közös otthonukban találták meg - Fotó: Sz. B. / Boon

Írásunkból az is kiderül, miért baljóslatú a helyszín... Sajnos már sok tragédia történt azon a környéken.

Figyelmeztetés: azonnal vidd vissza ezt a csemegét a boltba!

A héten azt a cikkünket is sok tízezren olvasták, amelyben arról írunk, hogy a Nébih figyelmeztetést adott ki, miszerint a Spar visszahívja a népszerű gluténmentes falatkáját, mert abban mégis található glutén. Ha a megnevezett terméket megvettük, vigyük vissza, és az árát visszatérítik.

Ennyi a pápa fizetése: elképesztő összeget kap havonta

Három napon át minden arról szólt április végén, hogy Ferenc pápa Magyarországon járt: a jó hangulatú, békés, mosolygós 3 nap százezreket mozgatott meg. Ennek kapcsán azt is megírtuk, hogy a rendkívül puritán egyházfő maga döntött a neki járó eurók mértékéről. Az olasz katolikus egyházban szolgáló plébánosok keresete nem nyilvános adat, de olasz lapértesülések szerint nagyjából 1100 euró körül mozog, azaz 410 ezer forint. A püspökök havi 1,2 millió forintnyi eurót, a konklávét alkotó bíborosok pedig 2 millió forintnyi havi járandóságot kapnak. Cikkünkből az is kiderül, mennyit keres Ferenc pápa – az eredmény egészen meghökkentő...

Íme Erzsébetváros „forgalomcsillapítási mintaprojektjének” eredménye: sem szerelő, sem futár nem jön ki

Sok szolgáltató egyszerűen már nem vesz fel rendelést Budapesten Belső-Erzsébetvárosba: a futár, a villanyszerelő és mindenféle szakember, ha kocsival jön, be sem hajthat egy csomó utcába, megállni meg biztosan nem tud... Egyre több szolgáltató kerüli el Budapesten a „Niedermüller-labirintusnak” is csúfolt városrészt, Belső-Erzsébetvárost – derül ki cikkünkből. Ennek oka a teljesen átszervezett közlekedés: egy csomó utcát összevissza egyirányúsítottak, ami nagy dugókat és áttekinthetetlen közlekedési rendet okozott, másrészt pedig sok utcát lezártak a nem ott lakók elől behajtani tilos táblákkal – és ezekben nem ismeri ki magát az ember. Ha valakinek nincs engedélye bemenni egy utcába, sok tízezer forintra is megbüntethetik.