Így vonták fel a nemzeti lobogót az Országház előtt

Március 15. tiszteletére felvonták a nemzeti lobogót a budapesti Kossuth téren. A lobogót Novák Katalin köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében, a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel a Kossuth téren. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a lovas díszegység.

Országszerte és a határon túl is számos ünnepi rendezvényt tartanak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója tiszteletére. Orbán Viktor miniszterelnök délután Kiskőrösön, a Petőfi Sándor Művelődési Központ előtt mondja el ünnepi beszédét. A budai Várban és a Múzeumkertben egész napos programokkal várják a családokat.

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.

Családi programok a Budavári Palotanegyedben

Ingyenes családi programokkal, többek között hagyományőrző lovas huszárokkal, interaktív előadással, történelmi sétákkal és zenével várják a látogatókat március 15-én a Budavári Palotanegyedben.

Március 15-én a Várkert Bazár mellett a Csikós udvar, a Lovarda, valamint a Főőrség épülete ad otthont a programoknak, amelyek egész napos élményt kínálnak a látogatóknak. A huszárok lovon, zenével várják a legkisebbeket, akik megtekinthetik a Lovardában berendezett huszártábort, kipróbálhatják, hogy milyen volt a 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején huszárnak lenni, megismerkedhetnek a huszárok fegyverzetével, ruházatával, valamint készíthetnek fakardot, csákót is. "Lesz toborzó és verbunkos zene is, egy igazi forradalmi forgatag várja a Budavári Palotanegyedbe látogatókat.

A látogatók emellett a Momentán Társulat improvizációs előadásain ismerhetik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc budai Várhoz köthető eseményeit és történelmi szereplőit, amelyen a közönség ötletei is hozzájárulhatnak egy-egy jelenet megszületéséhez. Emellett több történelmi sétát is indítanak a nap folyamán. Aki pedig a programok közben megéhezik, a Főörség épületében megkóstolhatja a Kossuth kiflit vagy akár a huszárcsókot is.

Noha minden program ingyenes, a zsúfoltság elkerülése érdekében egyes programokra előre kell regisztrálni, amit ide kattintva lehet megtenni.