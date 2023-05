Bizarr: majdnem kikelt a csibe az összetört tojásból

Mi történik, ha összetörünk egy tojást? Megesszük. Mi történik, ha a TikTokon törnek össze egy tojást? Kikeltetik.

Egy összetört tojásból akart csibét csinálni a tiktokker (Képünk illusztráció) Forrás: Pexels

Hihetetlen ötlet

Az egész azzal kezdődött, hogy a Montgomeryfrizzles néven futó felhasználó összetört két kikeltetésre váró tojást. Azonban ahelyett, hogy kidobta volna a megsérült tojásokat, beletette egy zárható edénybe és az inkubátorba helyezte, majd minden nap videóra vette a csibék – embriók – fejlődését. Akcióját annyira felkapták, hogy csak az első erről szóló rövid videón több, mint 36 millió megtekintés van jelenleg:

A váratlan fordulat akkor következett be, amikor a csibék tényleg fejlődésnek indultak. A negyedik napon már az egyik szívverése is látszódott, azonban a másik sajnos nem élte túl az első három napot. A megmaradt tojás nélküli tojáslakó viszont tovább fejlődött, az ötödik napon már sokkal szebben látszódtak a szívverései és a feje, továbbá a szemei is elkezdtek kifejlődni:

A hetedik napra már a lábai is elkezdtek látszódni és sokkal többet mozgott mint előtte, azonban estére sajnos hirtelen elvesztették. A TikTok ereje pedig ekkor mutatkozott meg igazán, az elvesztett tojásnak temetést kellett tartania egy videóban a lánynak, mert ezt szerették volna a követők. Így több millióan siratták meg az elvesztett tojást. A tesztelés viszont itt nem állt meg, jelenleg öt másik tojással végzi ugyanezt a tesztet a felkapott TikTok-tartalomgyártó.