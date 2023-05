Sztár lett a TikTokon az evangélikus esperes

Több, mint húszezren követik a TikTok-on Lázár Zsolt evangélikus esperes csatornáját, videóit is többezren nézik meg nap, mint nap. Az esperes a koronavírus-járvány alatt, a lezárások miatt döntött úgy, hogy létrehozza a csatornát, hiszen így el tudták érni a hívei. Azzal azonban akkor még ő maga sem számolt, hogy mekkora rajongótábora lesz - mondta a lelkész.

Lázár Zsolt gondolt egyet és csinált egy TikTok csatornát Fotó: Pixabay

Az esperes hozzátette: gyorsan rájött a TikTok lényegére, vagyis hogy minél rövidebb egy videó, annál többen nézik meg. Saját bevallása szerint megtanította őt a platform arra, hogy képes legyen a mondanivalóját akár 1 percben is összefoglalni.

– Mindig végig kell gondolnunk azt, hogy milyen üzenetet szeretnénk átadni a követőinknek, legyen az TikTok-on vagy bárhol máshol. Számomra ez egy bizonyos önreflexió is, hiszen rá kellett jönnöm, hogy azokat a dolgokat, amiket egy percben nem tudok elmondani, azokat 20 percben sem fogom – részletezte, majd azt is hozzátette: ezt az is indokolja, hogy az emberek figyelme megváltozott, egyre rövidebb ideig képesek egyetlen dologra koncentrálni. Ezzel magyarázza azt is, hogy a fiatalokat manapság alig lehet rávenni az evangélium hallgatására.

Tudni kell azt, hogy a követőim és a híveim nem feltétlenül fedik egymást, ami lényegében nem is egy rossz dolog, mert ez azt jelenti, hogy több embert tudok elérni. Próbálok olyan témákat feldolgozni, amik számomra nagyon fontosak és remélem, hogy az emberek is megtalálják benne a szépséget

– mondta el Lázár Zsolt, aki @lazaresperes néven fut a TikTok-on.

A covid idején indítottam el a csatornát, hiszen a templomot is be kellett zárnunk a fertőzés veszélye miatt. Akkoriban ez egy tökéletes alternatívának bizonyult, hogy elérjem az embereket. Most, hogy az emberek újra jöhetnek a templomba, inkább csak egy kiegészítő lehetőségként tekintek rá

– árulta el, majd hozzátette: ennek ellenére mindig nagyon odafigyel, hogy legalább heti egy új videó kikerüljön a keze alól.