Blokkolták az autóját, döbbenetes trükkel loptak meg egy nőt Újbudán

Egészen furcsa trükkel loptak meg egy nőt szerdán, a Savoya Parknál, az Auchan parkolójában – írta meg a Ripost. Katalin vásárolt az üzletben, majd bevásárlókocsijával elindult az autójához. Az elképesztő bűneset akkor történt, amikor bepakolta a szatyrait és a táskáját a kocsiba, majd visszatolta a bevásárlókocsit a helyére. A lapnak lánya, Ágnes mesélte el, hogy a tolvajok milyen módszerrel dolgozhattak.

Ellopták az áldozat táskáját. Fotó: Levente Gyori

Hogyan történhetett?

Hát anyukám nem hitt a szemének...

– kezdte Ágnes.

"Szerdán úgy gondolta, hogy beugrik a boltba, vesz néhány dolgot, majd megy és intézi tovább a teendőit. Így is tett, bevásárolt, majd a bevásárlókocsival kitolta a szatyrokat a kocsijához. Bapakolt mindent a helyére, berakta az autóba a táskáját is, ami eddig végig vele volt, majd a – konkrétan az autó mellett lévő – tárolóba betolta a bevásárlókocsit. "

Az asszony erre a pár lépésre is rázárt az autóra, de mint kiderült, ez hatástalan volt...

Anyu mindig bezárja az autót

– folytatta.

Blokkolták az autó zárját. Fotó: AstroStar

Egy pillanat elég volt hozzá

"Most is így tett, még akkor is, ha csak lépésnyire távolodott el a kocsijától. Mire visszafordult, már az ülésről valaki kilopta a táskáját. Hívta a rendőröket és szólt a bevásárlóközpont biztonsági őrének is. Azt mondta, hogy a rendőrök, amikor kijöttek mondták neki, hogy létezik egy olyan eszköz, ami meggátolja ennek az elektromos zárnak a működését. Így valószínűleg kifigyelhették a tolvajok, majd amikor be akarta zárni a kocsit, ilyen zárblokkolót használhattak, hogy ki tudják venni a táskáját.

Mit vettek fel a kamerák?

Ágnes elmondása szerint a rendőrség ellenőrizte a kamerafelvételeket is.

- A kamerafelvételek minősége miatt szinte semmit sem látott... Azt tippelik, hogy egy fekete Audival lehetett a tolvaj... Én csak abban reménykedem, hogy az iratokra nem volt szükségük, amit valaki megtalál és visszajuttat hozzánk, mert az nagyobb érték volt, mint a pénz, amit a táskában találhattak - zárta.

Az ügyben megkerestük a BRFK-t is, ahol elmondták: lopás miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.