4 szokás, amit azonnal fejezz be, ha meg akarod tartani a párodat

Utólag aztán pörgetjük vissza az eseményeket, a különféle élethelyzeteket, azt keresve, mit, hogyan és mikor rontottunk el, de olyankor már késő. Sokkal egyszerűbb a másikat hibáztatni, az ő hiányosságaival mentegetőzni, mint bevallani magunknak, hogy igen, mi is hibázhatunk és hülye, berögzött rossz tulajdonságokkal könnyen a másik agyára mehetünk.

Fotó: Shutterstock

Most megmutatom a 4 legtipikusabb viselkedést, szokást, amivel bármelyik pasit ki lehet kergetni nemcsak a hálószobából, hanem a lakásból is. Ha párkapcsolatban élsz és abban is szeretnél továbbra is, akkor azért, ha pedig szingli vagy és szeretnél végre társra lelni, akkor azért hanyagold az alábbiakat.

1. Ne legyél az anyukája

Ahogyan mindenkinek, úgy biztosan, a te pasidnak is van anyukája, így abban a szerencsés helyzetben van, hogy nincs szüksége egy másodikra. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell úgy viselkedned vele, mintha egy csecsemő lenne, aki nem tudja egyedül eldönteni, hogy mikor éhes, szomjas, mikor cseréljen alsónadrágot vagy éppen mikor mosson kezet. Ahogyan ez elég hamar őket is felébreszti a rózsaszín ködös szerelemből, úgy egy idő után neked se fog bejönni, hogy egy felnőtt férfi helyett, egy kisfiúval osztod meg a mindennapjaidat. Mindkettőtök érdekében, kérlek légy a barátnője, és semmiképpen sem az anyja!

2. Ne hidd azt, hogy tud olvasni a gondolataidban

Az egyik legtöbb konfliktust az tudja okozni férfi és nő között egy párkapcsolatban, hogy a nő elvárja, hogy a férfi anélkül találja ki, hogy mit akar, és mire vágyik, hogy ő annak bármilyen formában hangot adna. Ha persze ez nem sikerül, akkor jön a duzzogás, a puffogás, a napokig tartó egymáshoz nem szólás. Mindezt miért? Mert a férfi nem gondolatolvasó. Kedves nőtársam, természetesen jó, ha egy nőnek vannak elvárásai, de azért ne ess át ebben (sem) a ló túloldalára. Csak annyit várj el, amennyit érdemes és ahelyett, hogy némasági fogadalmat kötve elvárnád, hogy meglepjen, inkább kommunikálj.

3. Kerüld a szex megvonást

A szex mindkét fél számára egy örömszerzés, nem pedig egy jutalom, amit ki kell érdemelni. Ezzel büntetni vagy jutalmazni a pasit az egyik legnagyobb butaság a világon. Az egész párkapcsolatot képes tönkretenni az, ha egy kanbuli után kicsit későn ér haza a pasid és te azzal bünteted, hogy egy hétig nem bújsz vele ágyba. Arról nem is beszélve, hogy ezzel nem csak neki, hanem magadnak is rosszat teszel. Van ennek egyáltalán értelme? Aztán majd nagyot koppansz, ha máshol keresi emiatt a boldogságot..

4. Korlátozod a saját szabadságában

Attól, hogy egy párt alkottok, attól még két különálló személy vagytok, akik szabad döntési joggal rendelkeznek és a legegyszerűbben fogalmazva azt csinálnak, amit csak szeretnének. Ha te egy bizonyos idő után elkezded megmondani neki, hogy mikor, mit csináljon, kivel találkozzon, kivel töltse a szabadidejét, azzal nagyon súlyosan korlátozod őt. Ráadásul minél jobban tiltasz valamit, annál inkább akarni fogja azt. Te egy hárpia leszel, ő pedig menekülni fog előled. Ne fojtsd meg, hagyd meg neki a szabadságot, minden párnak szüksége van a külön töltött időre.