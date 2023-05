Kitálaltak a nők: 4 kamu duma, amivel átejtenek a pasik

Ki ne ismerne olyan férfit, aki fűt-fát hazudott, csak, hogy megtartson egy kellemes kapcsolatot, amiért azonban nem akart tenni az ég egy adta világon semmit. Valójában nem akart elköteleződni a nő mellett, aki viszont reménykedett, hogy majd megváltozik a helyzet: a férfi elválik miatta, esetleg feladja a hőn imádott hobbiját, és teljes erőbedobással csak a hölgyre figyel majd. Egy idő után azonban minden nőnek szembe kell néznie a szomorú ténnyel: itt bizony nem lesz változás, és ideje elengedni a férfit.

Addig azonban, míg a nők elfogadják a valóságot, képesek számtalan hazugságot elhinni a férfiaknak. A most következő történeteket bizony hús-vér nők mesélték el.

1. A kutya miatt nem válhatok el!

A férfi beadta a barátnőjének, hogy azért nem hagyhatja el a feleségét, mert meg kell várni, hogy meghaljon a kutyájuk. Az állatot ugyanis rajongásig szeretik a gyerekeik, így nem hozhatná el magával, de mivel ő szokott gondoskodni a kutyáról, így nem hagyhatja ott. A kutya most 3 éves, így nyugodjon meg a nő, csak olyan 10-12 évet kell kibírniuk így.

2. Évek óta nincs szex az asszonnyal, a gyerek csak becsúszott

A férfi itt azt adta be, hogy már teljesen elhidegültek az asszonnyal, egyáltalán nem szoktak szexelni sem. A legkisebb gyerekük ugyan 2,5 éves, de csak egyszer fordult elő, hogy megsajnálta az asszonyt és összefeküdtek, akkor csúszott be a gyerek is.

3. Csak egy évre van szükségem

Az anyagi biztonsága megalapozására egy évet kért a barátnőjétől a férfi. Ez volt a kifogása, amiért ritkábban tudnak találkozni. Aztán kitalálta, hogy kiköltözik Izlandra, ahol pár év alatt megszedi magát, és utána már kész a családalapításra is. Addig is 4-5 havonta láthatják egymást...

4. Ebben most hazudtam, de másban nem szoktam

Egy férfi először orvosnak hazudta magát, majd kiderült, hogy az életkora sem valós. Ahogy menyasszonya sem volt sose, de az aktuális barátnője éppen akkor hagyta el, így kvázi beugrós barátnőt keresett.

