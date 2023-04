Unokájáért rohant be az égő házba a hős nagypapa, szörnyű, ami ezután történt

Szívszorító tragédia rázott meg egy németországi kis falut. Meghalt egy férfi, miután berohant az égő házba, hogy kimentse unokáját, aki eközben már kijött onnan és biztonságban volt.

Az elhunyt 62 éves nagypapát, akit helyi jogszabályok miatt csak Lothar B.-ként említettetek, Benno kutyájával rohant be a lángokban álló épületbe a németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban lévő, a festői tengerparti Glowe faluban.

A helyi média szerint az idős férfi és unokája bent aludt, mielőtt a tragédia megtörtént, de Lothar korán felkelt, hogy felkészítse a hajóját a közelgő horgászexpedícióra.

Horgászni akart az unokájával. A fiam még aludt, de hirtelen megébredt a házban keletkezett füstre

- emlékezett vissza Lothar lánya, akit csak Doreen T-ként neveztek meg.

- A konyha lángokban állt, így gyakorlatilag csapdába esett a hálószobában. A nagypapám észrevette, hogy nincs vele az unokája, ezért vállára vette Bennót, és átrohant vele a tűzön, hogy kimentese a kisfiam - mondta az anyuka.

A nő elmondta, hogy a tragédia azért történt meg, mert a háznak két bejárata volt, és miközben az egyiken a fiú kirohant, addig a másikon keresztül Lothar berohant, aki azt hitte, hogy unokája még bent van az égő házban.

Először a nagypapa futott be a házba, majd utána futott a hűséges Bennó is, ám élve már egyikük se jutott ki, mindketten a lángok martalékává váltak. A 13 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett, és jelenleg is sokkos állapotban van. A helyi sajtó értesülései szerint a gyermeket hétfőn hazaengedték a kórházból.

A tragédiával kapcsolatban a rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a tűz a konyhában keletkezett, azt azonban nem tudni, hogy pontosan mitől csaptak fel a lángok, külső behatás viszont nem történt. A tűz okát a hatóságok vizsgálják - írja cikkében a Mirror.