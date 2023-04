Újpesti késelés: négy féle drog volt a rendőrökre támadó férfi szervezetében

Életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba a mentők a megsebesített rendőrt, Lingvai Pétert 2020. december 24-én, akit tizenháromszor szúrt meg a 35 éves támadó, ebből az egyik vágás a szívét is érte. A késes férfit lelövő rendőrnő, Szarvas Erika fizikálisan nem sérült meg, ám sokkos állapotba került, és megfigyelésre őt is kórházba szállították. Az egész ország a megsebesített rendőrért szorított, a páros története körbejárta a médiát. Lingvai Péter köszönhetően az akaraterejének, a kitűnő fizikális állapotának és az orvosok munkájának hosszú gyógyulás után felépült, később az ügyészség is kimondta, hogy a két rendőr jogszerűen járt el, illetve tettükkel vélhetően több ember életét is megmentették.

Dr. Terdik Tamás rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya 2021. február 2-án dicséretben és jutalomban részesítette a párost. A főkapitány példaként állította az állomány elé Lingvai Péter és Szarvas Erika rendőr őrmestereket, a IV. Kerületi Rendőrkapitányság járőreit, akik szüleik jelenlétében vehették át az elismerést.

A társát védelmező rendőrnő a Bűnmegelőzési Expon, április 13-án beszélt arról egy pódiumbeszélgetésen, melyen többek között a kábítószerek hatásairól is szó volt, hogy

az elhíresült esetük után tudta meg, hogy áldozatában 4 féle kábítószer és fél liter pálinkát mutattak ki a vizsgálatok.

Lingvai Péter csaknem belehalt az intézkedésbe, de csodával határos módon felépült Fotó: police.hu

Ennyi idő után is hihetetlen felidézni, hogy a férfi, amikor többször is eltaláltam, továbbra is támadólag lépett fel és megpróbált engem is megkéselni, pedig az egyik lövésem szétroncsolta a csontot a kezében, ő pedig mégis a sérült végtagjával tartotta a kést, megállíthatatlannak tűnt

- emlékezett vissza Szarva Erika a 2020. december 24-i eseményekre, aki később arról is beszélt, hogy mikor rájött, hogy a rájuk támadó férfit egy évvel korábban már megbüntette egy szabálytalan parkolás miatt, egy jól szituált, szimpatikus, szabálykövető embernek gondolta.

- Elképesztő, hogy a kábítószerek milyen gyorsan képesek egy életet tönkre tenni, kifordítani valakit a személyiségéből - fogalmazott a kitűntetett rendőr.