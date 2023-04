Újabb műtéten esett át az elgázolt hős magyar lány

Ezzel a bekeretezett képpel kedveskedtek a kórházban lábadozó Erikának Fotó: Bujna Zoltán

Messze még a felépülés

A balesetben Erika a kezén, a lábán és a csípőjén is töréseket szenvedett, illetve megsérült a tüdeje és az állkapocscsonttörése miatt gégemetszést is elvégeztek rajta az orvosok. Később a kezét is meg kellett műteni és április második hetében a sérült állkapcsa miatt is operáción esett át. Pozsonyból érkezett hozzá egy specialista, hogy a lányt ne kelljen szállítani, mert ehhez még gyenge a szervezete.