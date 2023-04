Részletek derültek ki: rendőrt gázoltak halálra Bonyhádon

Jöttem haza ezen az úton egyenesen, és az egyik kamion szabályosan lenyomott. Úgyhogy leugrottam a kerékpárról, és így nem lett semmi bajom. De különben elsodort volna

- mesélte egy idős helyi lakos. Egy másik helyi arról panaszkodott, hogy tavasztól őszig rengetek motoros is használja ezt az útszakaszt, és a sebességi korlátozásokra ők is fittyet hánynak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs bicikliút Mányok és Bonyhád között, emiatt is sok a baleset.