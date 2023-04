Mit veszel fel húsvét hétfőn? Íme 4 hibátlan szett, hogy lenyűgözd a locsolókat!

1. Virágokkal borítva

A bájos virágos motívumok elmaradhatatlanok ebben az időszakban, hiszen elég rájuk nézni ahhoz, hogy érezzük, ahogy körbeölel minket a tavasz. Válasszunk kisebb méretű mintákat, amelyek a virágos rétet idézik, és kombináljuk világos, pasztellszínekkel, hogy kellőképp érvényesülhessenek.

Fotó: Turbéky Eszter

2. Játékos darabok

Csalogassuk elő a gyermeki énünket, és viseljünk bohókás darabokat, például egy hímzett pulóver vagy kardigán egy mintás blúzzal tökéletes választás. Viseljük laza farmerrel, amin szintén visszaköszönhetnek a vidám motívumok.

3. Akár a hímestojás

Ebben a szezonban egyébként is hódítanak a mintás nadrág és ing párosítások, de most húsvétkor tökéletes szettet kreálhatunk belőlük. Hiszen ezek az izgalmas motívumok egyébként is a díszes tojásokat juttatják eszünkbe. Ha lágyítanánk az összhatáson, akkor viseljük külön vagy a felsőrészt vagy a nadrágot.

4. Izgalmas párosítások

A romantikus darabokat bátran kombináljuk erőteljesebb holmikkal, például a bájos, fodros szoknyát egy vagányabb, neon blúzzal. Egy fonott táska, és egy virágos fülbevaló teljessé teheti a szettet.