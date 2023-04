Meghalt a fiát halálra késelő pornósztár apja, Katalinnak megtiltották, hogy ott legyen a temetésén

Soha nem tudja meg az olaszországi gyermekgyilkossággal vádolt egykori pornószínésznő édesapja, milyen ítélet születik lánya büntetőügyében. Bradács György két héttel ezelőtt, szívinfarktus következtében elhunyt. Az idős férfi bízott abban, hogy a lányát felmentik, vagy legalább itthon töltheti le a büntetését.

Mint arról a Bors beszámolt, Bradács Katalin és Juhász Norbert kapcsolata még a közös gyermekük megszületése előtt megromlott. Mivel a viszonyuk egyre inkább elmérgesedett, a családsegítőnek is be kellett avatkoznia az ügyükbe. A bíróság végül az apának ítélte a kétéves Alexet, ám az anya nem adta át a kisfiút a férfinek. Olaszországba szöktette, ahol több napos bolyongás után halálra késelte. A perugiai börtönben fogva tartott nő elleni büntetőperben várhatóan május végén születik elsőfokú ítélet. A tárgyalássorozat megkezdése előtt a volt pornóst igazságügyi orvosszakértői bizottság vizsgálta, hogy megállapítsák, a nő büntethető-e egyáltalán. Végül beszámíthatónak találták, igaz, a védője azóta is igyekszik alátámasztani ennek ellenkezőjét. Bradács a bíróságon többször is botrányt okozott a viselkedésével. Az egyik alkalommal összevissza beszélt, máskor a hatóság által lefoglalt telefonját követelte.

Az is megesett, hogy kezdeményezte, hogy a letartóztatását a börtön helyett egy szociális intézményben tölthesse, ám erre nem kapott engedélyt. Most egy újabb kérvényét utasította el a bíróság, ugyanis szeretett volna hazautazni az édesapja temetésére.

Most sem fogom látni a lányomat

– mondta szomorúan a Borsnak Erzsébet, Katalin édesanyja. Az idős asszony egyébként már rég elvált a férjétől, Györgytől, de rendszeresen beszéltek.

- Gyuri környezetéből megtudtam, hogy a volt hitvesemet Dömsödön temetik majd el, de még nem dőlt el, mikor. Bizonyára bíztak benne, hogy az olasz bíró elengedi a lányunkat a temetésre – fejezte be Erzsébet.

Bradács György a Borsnak korábban kifejtette: bárki bármit gondol a lányáról, Katalin jó anya volt és szeretettel gondoskodott a kis Alexről.

Még egy levelet is eljuttatott hozzám, amiben tulajdonképpen bocsánatot kért a kisfiától. Szerintem nem börtönben, hanem kórházban lenne a helye

– mondta akkor a férfi.