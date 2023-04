"Még nevet is" - rendőrök szedték ki az osztrák ámokfutó nőt az M1-esen a kocsik közül

Nap, mint nap látni az utakon, hogy milyen megdöbbentő húzásokkal rukkolnak elő egyes autósok. Ez egy sima közúton is életveszélyes, az autópályán pedig többszörösen is az. Emellett viszont sajnos nem ritka, hogy ott is hajmeresztő manőverekkel autóznak egyes sofőrök, melynek nem egyszer csúnya vagy éppen tragikus baleset lesz a vége.

A sofőr számos szabályt megszegett Fotó: Budapesti Autósok Közössége / YouTube

Most a Budapesti Autósok Közösségének egyik tagja osztott egy újabb videót egy igencsak veszélyesen hajtó sofőrről. A felvételen az látszik, ahogyan egy Renault sofőrje az M1-es autópályán halad Győr felé, közben azonban többször is büntetőzik, cikázik a sávok között és nem engedi el a mögötte haladó kamerás autót.

Az osztrák rendszámú, Renault körülbelül 20-30 kilométeren keresztül próbált leszorítani, több alkalommal büntető fékezett. Index használata nélkül, szó szerint kacsázott az autópálya két sávos útján az egyik szélétől a másikig, több autót veszélyeztetett

– írta a videó mellé a kamerás kocsi sofőrje. Az autós valóban nem indexszel, és úgy csúszik át egyik sávból a másikba, hogy az akár súlyos balesetet is okozhatott volna.

Egy alkalommal melléjük ért szinte a kamerás autó, de a Renault sofőrje akkor is visszavágott a sávba, a kamerás szerint pedig még kacarászott is:

– Figyeld, és nevet! - kiáltott fel a felvételen a kamerás autóban utazók egyike. A végén csak úgy tudtak szabadulni a kilométeren keresztül előttük haladó, őket el nem engedő sofőrtől, hogy rendőrt hívtak rá. Kiderült, a kocsit egy nő vezette:

Többször vészfékeznem kellett, rendőrt hívtunk, akikkel vonalban is maradtunk, és az ő segítségével két másik rendőr kolléga ki tudta venni a forgalomból és intézkedni kezdtek az osztrák nővel szemben

– tette hozzá.

Az autóvezetőt igazoltatták a kollégáim. Az ellenőrzés során ittasság, vagy kábítószer használata nem merült fel. Az ügyben sem büntető, sem szabálysértési eljárás nem indult

– közölte Gányai Balázs, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság referense.