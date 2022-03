Hihetetlen, mit rögzített a kamera az M1-es autópályán

Az M1-esen történt március 14-én, hogy egy baleset miatt erősen feltorlódott a forgalom, és a pályazár miatt leterelték a forgalmat. Volt viszont egy autós, aki úgy gondolta, rajta nem fognak ki, és fogta magát, lehajtott az útról és a rézsűn próbálta kikerülni az autókat.

Ne kövessétek a példáját, nemcsak azért, mert szabálytalan, hanem mert veszélyes is, és ha megnézitek, a sok kínlódás miatt igazából nem is jutott előrébb… Szóval, figyeljétek a pályák fölött található digitális kijelzőink üzeneteit, használjatok közösségi autós applikációkat és persze ott van az utinform.hu is – írta a videóhoz a Magyar Közút.

Többen azt írták: "Ha már ott járt, a szemetet igazán összeszedhette volna."