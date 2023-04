Még a buszoztatással is sumákolt a dollárbaloldal

A DatAdat Professional Kft. összesen több mint 50 millió forintot, míg a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) mintegy 40 milliót költött buszos utaztatásra, illetve személyszállításra tavaly márciusban – derítette ki a Mandiner. Az egyesült ellenzék kampányfinanszírozását vizsgáló hatósági eljárásra rálátó forrásból úgy értesültek, a baloldalhoz köthető, az amerikai kampányfinanszírozási ügyben is érintett DatAdat az ellenzéki összefogás március 15-i, Donald Tusk közreműködésével megtartott kampányrendezvényével összefüggésben bízhatott meg egy személyszállítással foglalkozó vállalkozást autóbuszos szolgáltatással. Ugyanezzel a céggel márciusban – információink szerint – az MMM is szerződött.

Fotó: Rosta Tibor

Csakhogy valami nem stimmel a megbízások körül. A megszerzett szerződés szerint a DatAdat és az MMM is a Fulvia Kft-t bízta meg a buszoztatás lebonyolításával.

A korábban Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat 150, egyenként ötvenfős buszt rendelhetett meg a már fentebb említett 50 millió forintért. Márki-Zayék mozgalma 40 milliót költött buszos utaztatásra a Fulvia Kft-nél. Ez azt jelenti, hogy ha nagyságrendileg hasonló áron adta nekik a cég a szolgáltatást, mint a DatAdatnak, akkor az MMM körülbelül 120-125 ötvenfős buszt bérelhetett.

Honnan szerzett egy cég ennyi buszt?

Csakhogy a cég honlapja szerint a vállalkozás elsősorban mikrobuszok és személyautók kölcsönzésével foglalkozik, ami arra utalhat, hogy maguk nem lettek volna képesek az elvállalt szolgáltatás nyújtására. Az Opten adatbázisa szerint mindenesetre a gépjárműkölcsönzés szerepel a tevékenységi körükben. Kérdés tehát adódik: hogyan lennének képesek bőven több mint 200 ötvenfős autóbusz biztosítására?

Erre utalhat az is, hogy a vizsgálatra rálátó forrásunk szerint a Fulvia Kft. a megbízás „mérete” miatt alvállalkozókat vonhatott be, a közel százmilliós összeg nagy része a fővállalkozónál maradhatott.

Információink megerősítése érdekében kerestük a cég ügyvezetőjét az Opten adatbázisban található elérhetőségén.

Ugyancsak kérdéseket vet fel, hogy a tavalyi nemzeti ünnepen korántsem volt akkora tömeg az összellenzéki rendezvényen, ami indokolta volna a rengeteg járművet.

Számítások szerint ugyanis egy ekkora járműflottával akár 13-15 ezer ember szállítására is képesek lettek volna, ehhez képest még a baloldali médiában is nagy polémia keletkezett arról, valóban kellően sokan voltak-e az egyébként meglehetősen szűk Műegyetem rakparton. Miután két szerződésről van szó, nem lehetetlen, hogy a cég mindkét fél irányába ugyanazt a szolgáltatást vállalta be. De az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy a balos kampányszervezők a megbízás megosztásával akarták kvázi „fedezni” a költség volumenét.

A Mandiner kedd reggel a tavaly márciusi rendezvény szervezőjeként beazonosítható MMM-hez fordult kérdésekkel, amikre mostani cikkünk megjelenéséig sem kaptak választ.