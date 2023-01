Márki-Zay Péter elszólta magát

És támogatjuk!

Az újabb kérdésre, hogy mennyivel segítik a jászberényi egyesület kampányát, a hódmezővásárhelyi polgármester szó szerint azt mondta:

Mi szeretnénk, a gyűjtéssel együtt, mi ki fogjuk egészíteni a gyűjtést, de én egymillió forintot szeretnék összegyűjteni a jászberényieknek. Nyilván ennek egy kisebb része valószínűleg adományból a gyűjtés során összejön, a maradékot pedig ki fogjuk egészíteni egymillió forintra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok más szervezet is támogatta a jászberényi kampányt, nagyon jól teszik. Remélem, hogy a pártok is támogatják, a pártok is gyűjtenek nekik.

Ezzel tehát Márki-Zay Péter elismerte, hogy a guruló dollárokból, amit még a tavalyi országgyűlési választások előtt kaptak az amerikai Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével a tengerentúlról, most is támogatnak egy helyi választási kampányt, ezúttal Jászberényben.

Amint arról beszámoltunk, Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője még kedden tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kér pénzt, illetve toborzott aktivistákat.

A volt baloldali kormányfőjelölt úgy fogalmazott,

a jászberényi választás Dávid harca Góliáttal szemben. Az erőviszonyok egyenlőtlenek, hiszen a fideszes hatalom emberei állnak szemben egy helyi lokálpatrióta csapattal.

Márki-Zay azt kéri a híveitől, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjeit segítsék akár aktivistamunkával, akár anyagi támogatással. A posztban az MMM bankszámlaszámát adta meg, oda lehet utalni a pénzt.

Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára pénzek érkezhetnek.

Korábban, az országgyűlési kampányban és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz.

Korányi nem mellesleg Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Lapunk a jászberényi kampánypénzek gyűjtésével összefüggésben megkereste Márki-Zay Pétert, aki elmondta,

semmi kivetnivalót nem látna abban, ha megint külföldről érkező támogatások landolnának a mozgalom számláján.

A volt kormányfőjelölt ismét elfogadná a külföldi magyarok felajánlásait is. – Nem kértük, de semmi kivetnivalót nem látunk abban, ha külföldi magyarok ismét támogatnák a mozgalmunkat – fogalmazott a hódmezővásárhelyi politikus, hangsúlyozva, hogy sem az MMM, sem a Közösen Jászberényért Egyesület nem párt.

Emlékezetes, a politikus az országgyűlési választási kampánypénzek kapcsán is hasonló nyilatkozatokat tett, ám egyértelműen kiderült, hogy az utalásokhoz az adományozóknak nem kellett mellékelniük az útlevélszámukat, vagyis kaotikussá vált a baloldali kampányfinanszírozás, hiszen külföldi, amerikai állampolgárok is minden további nélkül tehettek felajánlásokat. Így történhetett meg, hogy lényegében a dollárbaloldal teljes kampányát a tengerentúlról pénzelték, példátlan módon.

A balliberális pártok sérelmezik, hogy jövőre kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a parlamenti frakcióik. A megváltozott frakciófinanszírozási szabályok kapcsán a Népszavának panaszkodott a baloldal, ami azért képmutató, mert közben az Egyesült Államokból hárommilliárd forint támogatást kaptak.

A megváltozott frakciófinanszírozásra panaszkodik az Amerikából bőséges összegekkel finanszírozott dollárbaloldal. Még hétfőn írt cikket arról a Népszava, miként érinti a baloldali pártokat az, hogy jövőre kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a képviselőcsoportok.

A pártok arról számoltak be, hogy az elvonások megnehezítik a munkájukat, az MSZP pedig egyenesen odáig ment, hogy a döntést aljas támadásnak nevezte, aminek szerintük az ellenzék teljes ellehetetlenítése a célja.

Megjegyzendő, hogy a Magyar Nemzet már júliusban kereste a baloldali pártokat, hogy megtudják, terveznek-e megszorításokat bevezetni a frakcióknál.

Választ akkor egyedül a Jobbiktól kaptak, akik azt írták, hogy a frakciók finanszírozása huszadrangú kérdés, a többi baloldali párt viszont nem jelezte, hogy bármilyen fenntartása volna az új támogatási szisztémával.

Még a nyáron Kocsis Máté, valamint Simicskó István, a Fidesz, illetve a KDNP frakcióvezetőjének a javaslatára a parlament elfogadta, hogy 2023-tól csökkentsék az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó juttatásokat, a döntéssel megtakarított összegeket pedig a rezsivédelmi alapba irányítják át.

A parlamenti döntést megelőzően Kocsis Máté egy háttérbeszélgetésen jelezte, hogy a parlamenti frakciók működése egy ciklus alatt harmincmilliárd forint, ami jelentős kiadás az állam részéről. A frakcióvezető kiemelte: egy kormánypárti képviselő az előző ciklusban 2,2 millió forintjába került az államnak, míg egy baloldali honatya 3,1 millióba, az új ciklusban viszont ez az összeg egy kormánypárti politikus esetén 2,6 mil­lióra, míg egy baloldali képviselőnél 4,6 millióra növekedne.

Tehát képviselőnként másfél millió forinttal több pénzt kapnának a baloldali frakciók, miközben nyolcszázezerrel kevesebben szavaztak a hat baloldali párt (Demokratikus Koalíció, MSZP, Jobbik, Momentum, Párbeszéd, LMP) közös listájára, mint amennyit a hat párt a 2018-as országgyűlési választáson szerzett. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: az új ciklusban hatmilliárd forinttal többe kerülnének az eddigi szabályok mellett a baloldali frakciók az államnak, ám az új szabályok értelmében a baloldali frak­ciók hárommilliárd forinttal kevesebb összegből gazdálkodhatnak majd a következő években.

A baloldal mostani panaszáradata azért álszent, mert időközben kiderült, hogy Amerikából támogatták a választási kampányban, sőt még a választások után is gurultak dollárok az Egyesült Államokból. Ismert: Márki-Zay Péter a Magyar Hang augusztusi, Gulyáságyú című műsorában beszélt arról, hogy százmilliókat – sőt mint utóbb kiderült: hárommilliárd forintot – kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje említést tett arról is, hogy a támogatások több donortól érkeztek az Action for Democracy (AD) nevű szervezeten keresztül. Az AD vezetője, Korányi Dávid 2009-ben Bajnai Gordon akkori miniszterelnök mellett dolgozott, míg 2019-től idén novemberig Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai tanácsadója volt. Az ügyet elkezdte vizsgálni az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága, a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből pedig kiderült, hogy a Márki-Zay Péter által beismert 1,8 milliárd forinton felül további mintegy 1,2 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból az Action for Democracy szervezeten keresztül.

A dollárbaloldal és Gyurcsányék pénzügyi központja egy és ugyanaz

„Nem, nem látunk benne semmi furcsát, ez természetes” – mondta Molnár Csaba arra a kérdésre, hogy egy háromszáz lelket számláló falucskában, egy európai uniós közösségi háznak(!) álcázott épületben működik a dollárbaloldal pénzügyi központja. És persze a Gyurcsány-párt is itt intézi a pénzügyeit!

Vagyis ebben a faluszéli épületben érnek össze a szálak, ez a Bajnai Gordon-féle Datadat és az Ezalényeg.hu-t kiadó Oraculum 2020 kft. könyvelőirodája, és itt fizetik ki a DK uniós képviselőit és az általuk alkalmazottakat is.

Nyilvánvalóan azt remélték, hogy a borsodi falu szélén kevésbé lesznek szem előtt.

Egy háromszáz fős borsodi falu szélén rejtőztek el (Forrás: Origó.hu)

Októberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ebben a kis borsodi falucskában, Szegiben találta meg a Datadat könyvelését. Később a Magyar Nemzet derítette ki, hogy itt könyvelik az Ezalényeg.hu-t , a baloldali „heccportált” üzemeltető Oraculum 2020 kft.-t is, de a 2019-es európai parlamenti választások óta a DK-sok brüsszeli apanázsa is ide érkezik.

Ha átböngésszük a brüsszeli nyilvános iratokat, többször is felbukkan a Legal and Finance kft. neve. Amit ide jelentettek be, ez a székhelye! Ebbe a kis házba jönnek Gyurcsányék brüsszeli pénzei, nemcsak a dollárbaloldal könyvelését rejtették el ide.

Ebbe a faluba, Szegibe vannak bejelentve



Mind a 4 DK-s EP-képviselő itt intézi a pénzügyeit

Mind a négy Gyurcsány-párti európai parlamenti képviselő, Dobrev Klára, Ara-Kovács Attila, Rónai Sándor és Molnár Csaba európai parlamenti adatlapján felbukkan a Legal and Finance kft. mint hivatalos „kifizetőhely”. Az az épület, ahol a Datadat, tehát a dollárbaloldal titkos könyvelése is zajlott. A szálak tehát nyilvánvalóan itt érnek össze.

Dobrev Klára adatlapján is szerepel a cég

Jól látható Molnár Csaba hivatalos brüsszeli adatlapján is, az utolsó sorban a pénzügyeit intéző Legal and Finance kft. neve a borsodi kis faluból.

Molnár Csaba is a borsodi Szegiben intézi a pénzügyeit



Évekig csak egy romos ház állt itt

Elképesztő azonban a faluszéli kis ház története is, amit nyilvánvalóan nem véletlenül ide, az isten háta mögötti borsodi falucskába, Szegibe rejtettek el.

A dollárbaloldal és Gyurcsányék közös pénzügyi központja helyén néhány éve még egy romos épület állt.

Nemrég még csak egy romos ház volt…

Aztán hirtelen valami történt.

Még Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt, egy uniós pályázat révén megérkezett a kis faluba több mint 53 millió forint, hogy megépüljön egy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, vagyis valamiféle művelődési ház, az Új Magyarország vidékfejlesztési program részeként.

Persze hazugság volt minden, szó sem volt vidékfejlesztésről, a kis falu lakói be se tehették a lábukat az épületbe.

Brüsszeli pénzből pofozták ki az épületet

Az épület oldalára kihelyezett tábla szerint a szintén erre a címre bejegyzett Partnerség Kiemelten Közhasznú Alapítvány kapott 53 millió forintot az Új Magyarország vidékfejlesztési programban. Így álcázták Gyurcsányék a titkos pénzügyi központot, és persze brüsszeli pénzből építkeztek.

53 millió érkezett Brüsszelből

Rengeteg dosszié, cégnevekkel…

A Metropol munkatársai elmentek a kis borsodi épületbe, és becsöngettek. A NAV-házkutatás után elhagyatottnak tűnő épületben egy portás nyitott ajtót, akitől megkérdezték, hogy használhatják-e a mosdót. A portás készségesen megengedte, így hát bejutottak. Odabent elképesztő látvány fogadta őket. A polcokon még ma is ott sorakoznak a dollárbaloldal a NAV-házkutatás, iratlefoglalás óta már üres dossziéi.



Például a Datalyze Research Kft-é, amelyik Bajnai DatAdat cégcsoportjának egyik tagja.

De ott voltak a polcokon az az Oraculum 2020 kft. dossziéi is, ezek szerint valóban itt könyvelték az Ezalényeg.hu baloldali propaganda lapot kiadó céget is. Külön dossziék sora bizonyítja a sok száz milliós Facebook-költéseket!

Sok százmilliót költöttek el a Facebookon

Itt a borsodi falu szélén, gondosan elrejtve, egy Bajnai által elintézett brüsszeli pénzből felépített, közösségi háznak álcázott irodában. Ahol aztán nemcsak a Gyurcsány- párt, de a dollárbaloldal pénzügyei is „otthonra leltek”.

Itt „papírozták” le azt a több milliárd forintot, ami a Datadatnál és az Ezalényeg.hu nevű baloldali heccportálnál landolt, amerikai forrásokból.

Gyurcsány és Dobrev Klára készségesen segítettek a guruló dollárok „könyvelésében” és megfelelő helyre juttatásában.

