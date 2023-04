"Könnygázra sem jött ki" - döbbenetes részletek a magát elbarikádozó, bekattant budapesti nyugdíjasról

Kiabálások és szirénázás hangja zavarta meg az ünnepi hétfő délutánt a XI. kerület egy csendes utcácskájában, miután az egyik kertes házban lakó 80 éves nyugdíjas teljesen bekattant. Mira saját magát ejtette túszul, miközben valóságos akciójelenetek közepette próbálták kicsalogatni az épületből.

Mirához régebben sem lehetett bejutni, a nyugdíjas mindenkivel ellenséges volt - Fotó: Végh István

Magán kívül tombolt

A 80 éves asszony már jó ideje rettegésben tartotta a környéket, azonban hétfőn délután teljesen bekattant: őrjöngött, káromkodott és magán kívül tombolt, méghozzá olyannyira, hogy az egyik helybeli kihívta rá a mentőket.

Az asszony azonban nem "adta meg magát", nem volt hajlandó kijönni a házából, mi több, elbarikádozta magát, így hamarosan rendőri segítséget hívtak, emellett a tűzoltókat is riasztották.

A helyiek szerint a környék valóságos háborús övezetté alakult.

Először csak a mentőket láttuk, de fogalmazzunk úgy, nem ez az első, hogy ilyet látunk a néni háza környékén. Legyintettünk is, hogy megint nem lesz belőle semmi. Viszont amikor már egymás után jöttek a rendőrautók, éreztük, hogy az eset még súlyosabb annál is, mint amilyen általában szokott lenni

- mesélte egy környékbeli.

A zsaruk csakhamar körbevették a házat, és többször is felszólították a nyugdíjast, hogy feltartott kézzel jöjjön ki, Mira viszont a füle botját sem mozdította, elsáncolta magát mindenkitől.

- A rendőrök nagyon türelmesek voltak, vagy féltucatszor megkérték, hogy fáradjon ki, normálisan beszéltek vele, de nem volt hajlandó kijönni. Ezután ment be a kapun egy tűzoltó, hogy betörje az ablakot

- tette hozzá a helyi.

Azonban az ezt követő eseményekre senki nem számított: a nyugdíjas ugyanis már lesben állt az ajtó mellett, és amint a tűzoltó betörte az üveget, egy szuronnyal szúrt a katasztrófavédő felé.

Szerencsére a férfi nem sérült meg, de ez korántsem az asszonyon múlott a helyiek szerint.

- A tűzoltó lélekjelenlétén múlott, mert félreugrott, de súrolta a ruháját. Ezután már könnygázt is bedobtak, de még mindig nem jött ki

- mesélte a férfi. A zsaruk végül kihozták az asszonyt, akit az ott várakozó mentősök egyike rendőri kísérettel kórházba szállított.

Büntetés-végrehajtásban dolgozott korábban a rémnyugdíjas

Mint a helyiek elmondták, a mindenki által csak Miraként ismert T. Éva már évek óta rettegésben tartotta a környéket.

A kaput még most is egy vastag deszka torlaszolja el - Fotó: Végh István

Többen úgy tudják, a rémnyugdíjas korábban a büntetés-végrehajtás kötelékében dolgozott.

- Már húsz éve sem volt vele minden rendben, de az utóbbi tíz évben teljesen bekattant. Mindennaposak voltak az őrjöngések, nem engedett be embereket az utcába, gyerekek labdáját szúrta ki késsel, és kutyaürülékkel is dobálózott. Éjszakánként sokszor vascsővel vert valamit, amitől éktelen ricsaj volt a környéken, amit tetézett, hogy közben magából kikelve káromkodott

- sorolta egy nő. Hozzátették, az asszonynál nem egyszer járt már a rendőrség is.

- A ház már nem az övé, jogszerűen eladta, de amikor a tulajdonosok átvették volna, kitalálta, hogy nem is adta el és pénzt sem kapott. Így nem is volt hajlandó kiköltözni - tette hozzá. Most többen reménykednek, hogy Mira néni egyhamar nem tér vissza.

Retteg a környék, hogy Mira visszatér

Lapunk munkatársai a helyszínen jártak, az idős asszonyt azonban nem találták otthon, a helyiek szerint vagy a rendőrségen vagy a kórházban van.

- Reméljük, ez így is marad. Komplett rettegésben éltünk tőle, már tényleg féltünk, és hiába volt minden, nem lehetett tenni ellene semmit. Viszont az, aki megszúrt volna egy tűzoltót, attól tartok, már mindenre képes. Mi lesz, ha visszajön, és egy gyereket támad meg?

- tették fel többen is a kérdést. A rendőrség közleménye szerint az asszony ellen most eljárás is indult, méghozzá hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt.

Sajnos nem ez az első hasonló eset idén a kerületben: mint arról a Bors is írt, januárban egy fiatal rendőrt ölt meg egy őrjöngő, késes férfi a XI. kerület egy másik pontján. Ismeretes, a három zsarut egy ámokfutóhoz riasztották az egyik társasházba, aki azonnal rátámadt a rendőrökre: Baumann Pétert szíven szúrta, míg társát a kezén sebesítette meg. A férfit végül elfogták, de kiderült, hogy nem ez volt az első ilyen húzása, többször is tombolt már a környéken, emellett a támadás előtt még drogot is fogyasztott.