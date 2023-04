Ezt nem hitted volna! Egy kecskepásztornak köszönhetnek mindet a kávéimádók

Ha úgy három évszázaddal időszámításunk előtt néhány kecske nem kezd el piros bogyókat legelni kíváncsiságból, majd nem sokkal később a Káldi nevű pásztoruk nem figyel fel arra, hogy ezek a jószágok sokkal élénkebben mozognak, mint a társaik, akkor ma nem lehetne egyik kedvenc időtöltésünk a kávézás. És nem mellékesen: a koffein jótékony hatásai is ismeretlenek lennének előttünk.

Azóta eltelt pár évezred, és már nemcsak a zamatos íze és a rituálé miatt isszuk a kávét, hanem élénkítő hatása miatt is. A koffein mindennapi életünk része lett, ha tetszik, ha nem. Ha csak egy kicsit tovább szeretnénk talpon maradni, megiszunk egy erős feketét, azonban ha energikusabbak is szeretnénk lenni, már egy energiaitalhoz nyúlunk. Utóbbi több, mint 60 éve van velünk, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, pedig kezdetben - s mind a mai napig - sokan támadták. Leginkább a "brit tudósok megállapították"-kezdetű srófák vonják kétségbe a hatásait, és egyfajta veszélyforrásként beszélnek róla.

Pedig két fő összetevője van: a répacukor (szacharóz), amely biztosítja az emberi szervezet részére az életműködésekhez, mozgáshoz, munkavégzéshez, tanuláshoz szükséges energiát, valamint a 1,3,7-trimetilxantin, azaz C8H10N4O2, közismertebb nevén a koffein, amely az éberséget biztosítja. Melyik is veszélyes ezek közül?

Számtalan kutatási eredmény támasztja alá, hogy a koffein - természetesen bizonyos mértékig -, még jótékony hatással is van a szívünkre és érrendszerünkre, alaposan kiszámították, hány csésze kávé nem ártalmas, sőt kifejezetten egészséges naponta. Így van ez az energiataloknál is. Sokan nem mernek ilyet inni, pedig a vitaminnal dúsított változatoknál például egy dobozban annyi B-vitamin van, amennyi 3,6 kg sárgarépában,vagy 18 darab narancsban.

Természetesen nem kell és nem is szabad literszámra vedelni sem a kávét, sem az energiaitalokat, de az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által végzett kutatás (anely a világon a legnagyobb volt, 66 ezer embert vizsgáltak meg) eredménye szerint egy egészséges felnőtt ember biztonsággal megihat naponta akár 5 doboz energiaitalt is, így tarthatja magát ébren és energikusan.

