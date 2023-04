Karácsony újabb blamája: sorra veszik át a kerületek a főváros feladatait

Egyre több kerület vezetése kénytelen több olyan feladatot is átvállalni, ami a fővárosé lenne: ilyenek például sok helyen az utak, utcák takarítása, felújítása, a közparkok karbantartása, de még a zebrák és a jelzőlámpás kereszteződések létesítése is - írja a Metropol. A lap szerint az önkormányzatok kénytelenek önként, saját zsebből megoldani több városüzemeltetési problémát is, holott a Karácsony Gergely féle vezetésnek - Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének véleménye szerint - erre igenis van pénze.

A zebrákat is a fővárosnak kellene felújítania Fotó: Metropol

Érdekesség, hogy nem csak a kerületek nyúlnak a zsebükbe, hogy megoldják Karácsonyék helyett ezeket a tevékenységeket, hanem agglomerációs városok is. Dunakeszi önkormányzata például nem bírta nézni és kivárni Karácsony Gergelyéket, és Újpesttel összefogva saját forrásból finanszírozták a külső Szilágyi út végén lévő csomópont kialakítását, mert a főváros arra nem volt hajlandó.

A balos polgármesterek is elégedetlenek

A XVIII. kerület baloldali vezetése is kénytelen volt önerőből felújítani az Üllői utat, ám így csak egy kisebb szakasz és annak felszíne újulhat meg. Az azalatt lévő 150 éves infrastruktúrához nem nyúlnak, ami ketyegő bomba, hiszen ha meghibásodik, akár felújítás után mondjuk fél évvel, fel kell bontani a frissen aszfaltozott részt. Szaniszló Sándor ennek kapcsán megjegyzést is tett Karácsony Gergelynek.

Pestszentlőrinc jobban bánt a forrásaival, ezért lesz pénze felújítani az Üllői utat a Fővárosi Önkormányzat helyett…

- emelte ki a polgármester.

A kukák nagy része is eltűnt a fővárosban Fotó: Metropol

Hiányzó kukák, lepusztult játszótér

Sokaknál Karácsony azon lépése is kiverte a biztosítékot, hogy az első intézkedései között leszereltetett mintegy 3 ezer kukát a fővárosban, ami szemétben úszik. Azóta már Horváth Csaba, a főváros szocialista frakciójának vezetője beismerte: ez hiba volt. De több játszótért, közpark is botrányos állapotban van, arra várakoznak, hogy majd felújítják őket. A Hild téren lévő játszótérnek "szerencséje volt", ezt ugyanis átvette az. V. kerületi önkormányzat és önként vállalták, saját forrásból a felújítását. De szintén az V. kerületi önkormányzatnak köszönhető, hogy megtartották a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, mert a főváros ezt sem finanszírozta.

A megújuló Hild téri játszótér tervei Fotó: Metropol

Wintermantel szerint pedig van pénz

2021-ben 20 milliárddal több iparűzési adó folyt be, mint ahogyan azt tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több folyt be az előző évihez képest, és most 2023-ban 76 milliár forinttal több iparűzési adó bevételre várnak a tavalyi évben befolyt összeghez képest. Ne felejtsük el azt sem, hogy 200 milliárdot hagyott a kasszában Tarlós István. Nincs eltérő jogi, illetve pénzügyi helyzete a fővárosnak vagy Angyalföldnek vagy Mátyásföldnek. Annyi a különbség, hogy az adott kerületek jobban gazdálkodnak. Ha Budapestnek nem facebookozó, siránkozó és másra mutogató vezetője lenne, hanem olyan, aki agilis, a városát szerető és az abban élőkért valóban tenni akaró, akkor nem itt tartana a főváros, ahol tart

–mondta el a Metropolnak Wintermantel Zsolt.

"A pénzügyi helyzetről egyetlen valós adatot sem közöltek"

A lap megkérdezte a kialakult helyzet kapcsán Tarlós István volt főpolgármestert is, aki kiemelte: "Miközben Karácsonyék arról panaszkodnak, hogy kiürült a kassza, Budapest pénzügyi helyzetéről eddig egyetlen valós, pontos adatot sem közöltek".

Önként vállalt feladatot az önkormányzat kizárólag abban az esetben finanszírozhat, ha a kötelező feladatok ellátásához szükséges források rendelkezésre állnak. Tehát ha a főváros úgy költött el komolyabb pénzeket különböző önként vállalt feladatokra, hogy közben működési hiánya volt, vagy lesz, akkor jogszabályt sértenek. Működési hiányt a vonatkozó jogszabály nem is enged egyébként, annak következménye van. Például a „részvételi költségvetés” évente milliárdos tétele nyilván nem kötelező, a főváros brüsszeli irodájának közel megháromszorozott juttatása szintén véleményes. De alapítványok, ügynökségek sok százmilliós támogatása, az „égig érő fűprogram”, vagy az egyébként is jól eleresztett Fesztiválzenekarnak címzett negyedmilliárdos adomány is bajosan tekinthető kötelező feladatnak. Mindezt Karácsonyék nem tudják a kormányra hárítani, legfeljebb a saját baráti médiájukra

–jegyezte meg Tarlós Karácsonyék gazdálkodásával kapcsolatban. Budapest korábbi főpolgármestere hozzátette: "Karácsony számára a kommunikáció az elsődleges, azzal próbálja áthidalni a hiányosságokat. De ezzel nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémákat. Annyit legalább megtehetne, hogy olyan emberekkel veteti körbe magát, akik jobban ismerik a várost és az önkormányzati életet".